به گزارش خبرگزاری مهر، مستند ایرانی «سچانک»، «آقای عابدزاده» و «زنان فرماندار» در هشتمین جشنواره سینما حقیقت نمایش داده می شود.

نمایش مستند ایرانی جشنواره ایدفا 2014

فیلم مستند بلند «سچانک» به کارگردانی و تهیه ‌کنندگی مازیار مشتاق ‌گوهری که در بخش پانورامای بیست و هفتمین دوره جشنواره «ایدفا» هلند پذیرفته شده، در بخش مسابقه ملی مستندهای بلند هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش در می‌آید.

در فیلم «سچانک» صید پرندگان شکاری همچون شاهین‌ها با نام محلی بلوچی «سچانک» و صدور آنها به کشورهای عربی همچون دبی و ابوظبی و نحوه تربیت و استفاده از این پرندگان در شکار و مسابقات و اهمیتی که بین اعراب دارند، روایت می‌شود.

مستند «سچانک» تولید سال 1393 است و در مدت زمان 72 دقیقه ساخته شده است.

در پرونده فیلمسازی مازیار مشتاق‌گوهری مستندهای «مچ»،«گاندو»، «پرواز در آب»، «جنگل‌های بارانی به چشم می‌خورد. وی با فیلم مستند «گاندو» موفق به کسب نشان فیروزه بهترین فیلم بخش زیست محیطی ششمین جشنواره سینماحقیقت شد.

بیست و هفتمین دوره جشنواره مستند ایدفا در روزهای 28 آبان تا 9 آذرماه 1393 در شهر آمستردام هلند برگزار می شود و فیلم مستند «من می‌خوام شاه بشم» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی مهدی گنجی نیز در بخش مسابقه فیلم‌های اول مستند بلند این جشنواره که معتبرترین رویداد سینمای مستند جهان است، به نمایش گذاشته می شود.

«آقای عابدزاده» می آید

فیلم مستند «آقای عابدزاده» ساخته مرتضی سلطانی در بخش مسابقه ملی هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش درمی‌آید.

مرتضی سلطانی کارگردان مستند «آقای عابدزاده» درباره موضوع این مستند گفت: مرتضی شخصیت اصلی این فیلم علاقه زیادی به احمدرضا عابدزاده دارد. این علاقه به اندازه‌ای زیاد است که روی هویت او هم تاثیر گذاشته و همه به او می‌گویند عابدزاده. در واقع من مرتضی را می شناسم. قبل از ورودم به عرصه مستندسازی، فوتبال بازی می‌کردم و با مرتضی هم‌‌ همان زمان آشنا شدم. آن‌ها در همسایگی ما بودند. همیشه فکر می‌کردم این شخصیت جذابیت‌های خاص خودش را دارد و باید به همه معرفی شود.

سلطانی منحصر به فرد بودن مرتضی را عامل اصلی ساخت مستند «آقای عابدزاده» ‌دانست و توضیح داد: مرتضی خیلی برون گراست. او مدتی در عرصه فوتبال حضور داشته اما هیچ وقت نتوانسته موفقیتی به دست آورد. بعد از خداحافظی عابدزاده، مرتضی هم از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و بعد از روی آوردن این دروازه ‌بان به دنیای مربی‌گری، مرتضی هم تصمیم گرفت مربی‌گری را تجربه کند. او حالا خودش را بهترین مربی آسیا می‌داند اما در واقع فوتبال برای او کامیابی چندانی نداشته است.

وی اطرافیان مرتضی را در دامن زدن به توهمات و تصوراتش مقصر دانسته و گفت: مرتضی یک سوپر‌مارکت به نام عابدزاده دارد و اطرافیان وقتی به او مراجعه می‌کنند به مزاح، ادعا‌ها و حرف‌های او را تایید می‌کنند. در واقع هدف من از ساخت این فیلم این بود که بگویم همه ما در زندگی توهمات و تصوراتی درباره خودمان داریم، اما مجالی برای بروز آن‌ها پیدا نمی‌کنیم.

«زنان فرماندار» در راه جشنواره سینماحقیقت

مستند «زنان فرماندار» یکی از مستندهای راه ‌یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت است که حضور زنان را در بخش‌های مدیریتی استان سیستان و بلوچستان بررسی می‌کند.

مژگان ایلانلو کارگردان مستند «زنان فرماندار» گفت: اولین بار که سامیه بلوچ‌زهی به عنوان شهردار سیستان و بلوچستان انتخاب شد، حساس شدم که چطور چنین انتخابی صورت گرفته است! بعد از سفر حسن روحانی رئیس جمهور به منطقه و انتخاب دو فرماندار زن هم پیگیری‌های لازم را انجام دادم تا بتوانم در این زمینه مستندی بسازم.

«زنان فرماندار» در مدت زمان ۵۲ دقیقه فعالیت چهار شخصیت زن تصمیم ‌گیرنده را در استان سیستان و بلوچستان بررسی می‌کند. به گفته کارگردان، این فیلم زندگی این شخصیت‌ها را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، چرا که مجالی برای نزدیک شدن به این زنان نبوده است.

ایلانلو در پایان گفت: خوشبختانه در دوره جدید مدیریت هنری، محلی برای حضور زنان تحصیلکرده فراهم شده است. در نمای بلند، زن بودن سرمایه‌ای است که حضورش در بخش‌های هنری بیشتر دیده و حرفش بیشتر شنیده می‌شود. یکی از کارآمد‌ترین مسیرهای مستندسازی هم کارگردانی و تهیه‌ کنندگی این آثار است و از اینکه خانم‌ها فرصت حضور در این دو بخش را پیدا کرده‌اند، بسیار خوشحالم.

محمد پیرهادی تهیه‌کنندگی مستند «زنان فرماندار» را برعهده داشته است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.