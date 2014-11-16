به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اندرخورا، اجرا کننده استارتاپ ویکند ساری، درباره این رویداد اظهار کرد: این استارتاپ ویکند در هفته جهانی کارآفرینی، همزمان با 4 شهر دیگر ایران و شهرهای مختلف جهان در 28 تا 30 آبان ماه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: محل برگزاری این استارتاپ مجتمع فرهنگی آموزشی وزارت کشور، در فرح آباد ساری است. علت انتخاب این محل دارا بودن سالن ورزشی در کنار اقامتگاه و امکانات دیگر بوده است.

به گفته وی، آقای Alistair Shepherd از کشور انگلستان به عنوان نماینده جهانی رویداد استارتاپ ویکند حضور خواهند داشت. شپرد یکی از پژوهشگران و مهندسین بخش کارآفرینی دانشگاه استنفورد نیز هست و هم اکنون رئیس هیات مدیره انجمنKitesurfingو استاد مهمان در دانشگاه‌هایBristol ، Exeter و Southamptonاست. این نماینده جهانی تا بحال در بیش از 20 رویداد استارتاپ ویکند در نقاط مختلف جهان به عنوان تسهیل گر ( Facilitator ) حضور داشته است.آقای شپرد بنیان گذار پروژهSaberrنیز هست.

اندرخورا درباره دیگر سخنرانان استارتاپ ساری توضیح داد: حمید سپیدنام و علی بابایی کارنامی سخنرانان دیگر این استارتاپ هستند. حمید سپیدنام با رویکردی جدید، توانسته شرکت کاسپید را به یکی از برترین شرکت‌های حوزه طراحی وب و بهینه سازی آن تبدیل کند و این مهم ، جز با تجربه‌های ارزشمند وی امکان پذیر نبوده است. سفیر سمپو در ایران ، عضو انجمن وب مارکتینگ اروپا و دارای مدرک تبلیغات گوگل از شرکت گوگل هم هست.

وی افزود: علی بابایی کارنامی نویسنده ، پژوهشگر ، مدرس دانشگاه و از مدیران باسابقه در خصوص کارآفرینی است. دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد ومدیریت و یکی از صاحب نظران در خصوص اشتغال است. بابایی کارنامی اکنون به عنوان مدیرکل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در حال خدمت است.

نخستین استارتاپ جهانی ساری

مسئول برگزاری استارتاپ ویکند ساری گفت: تا کنون 54 نفر ثبت نام کرده‌اند که تا روز برگزاری این تعداد به 100 نفر خواهد رسید. این در حالی است که کسانی که از ما درخواست تخفیف برای شرکت در این استارتاپ را کرده‌اند بیشتر از این تعداد بوده است.

وی اضافه کرد: پیش از این در ساری استارتاپ ویکند برگزار شده بود، اما این نخستین بار است که به طور جهانی برگزار می‌شود.

اندرخورا داوران استارتاپ ویکند ساری را اینگونه نام برد: ابوالقاسم شاکری (مدیرعامل شرکت جادوی فکر)، عبدالحمید کریمی (بازاریابی بانک صادرات و دانشجوی دکترای مارکتینگ) و حمید سپیدنام، همچنین به این داوران یک داور هم افزوده می‌شود که داوران او را معرفی می‌کنند.

به گفته وی، به علت این که داوران معمولاً در مراحل اجرای برنامه شرکت ندارند، با جزئیات کار آشنا نیستند و نمی‌دانند طرح‌ها از ابتدا با چه تحولاتی رو به رو بوده‌اند. به این صورت نماینده ای از مربیان که با این مراحل آشنا است با داوران همراه می‌شود و می‌تواند نقش مشاور را ایفا کند. لازم به ذکر است که رأی داور مربیان در برابر دیگر داوران تعیین شده یک دوم است.

مسوول برگزاری استارتاپ ویکند ساری درباره مربیان این رویداد عنوان کرد: مربیان استارتاپ ویکند هفته کارآفرینی ساری صالح برادران امینی، امیر وحید رودسری، فرهاد سپیدفکر، پویان مبتهج، سهیل عباسی، سید بهرام سیادتی، امیرحسین صادقی، علیرضا نوایی و مجتبی پاشاهی هستند.