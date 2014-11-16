مشهد به شهری همراه با شادکامی مومنانه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلیلی در نهمین نشست فصلی شورای اجتماعی محلات منطقه سه مشهد که در محله خواجه‌ربیع برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در بدو حضورم در سمت جدید این توفیق را داشته‌ام تا با اکثریتی از اعضای شوراهای محلات در نخستین نشست فصلی یکی از مناطق شهری حضور یابم.

وی در ادامه به موضوع شهدا و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا اشاره کرد و گفت: بنا به فرموده امام راحل بنیاد شهید افضل بنیادها است، چون شهید افضل انسانها است و در فضیلت خدمت به شهدا همین بس که مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که فضیلت زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در خصوص ویژگی‌های منحصر به فرد شهر مشهد نیز تاکید کرد: در نام زیبای مشهد عطر شهادت پیچیده که همین را می‌توان سرلوحه کارهایمان قرار دهیم تا از این دریچه به یک فرهنگ پرنشاط و شادابی دست یابیم بنابراین طبق آیات قرآن خط شهادت، خط شادی است و جامعه‌ای که به شهدا گوش بسپارد و یاد و ذکر شهدا در آن زنده باشد در آن نه خوفی راه پیدا می‌کند و نه ترسی وارد می‌کند و جامعه ما مطلوب می‌شود.

جلیلی بر تلاش بیشتر در ساخت مشهد به عنوان شهری همراه با شادکامی مومنانه تاکید کرد و گفت: شهدا به ما نیاز ندارند اما این ما هستیم که به شهدا نیازمندیم و باید دل شهدا را به دست بیاوریم تا شهدا به فریاد ما برسند و زندگی امروز ما باید همه متعلق به نام و یاد شهدا باشد، طی این طریق می‌تواند مشهد را مبدل به شهری در خور نام و جایگاه واقعی‌اش کند.

وی در ادامه به موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی و ضرورت ترویج آن پرداخت و بیان کرد: ماه محرم فرصتی برای پاسداشت حماسه عاشورا و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است و احیاء و زنده داشتن نهضت عاشورا سبب زنده نگه‏داشتن و ترویج دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوت‏‌ها و تربیت کننده و پرورش‌دهنده روح حماسه و ایثار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در پایان تصریح کرد: مجالس عزاداری امام حسین (ع) باید زمینه‌ساز ارتقاء معرفت مکتب عاشورایی باشد و بصیرت، کلید توفیق یاران امام حسین (ع) در همراهی سید‌الشهدا بود که اگر به این کلید امروز نیز دست یافتیم در ولایت پذیری و تبعیت از ولایت موفق خواهیم شد.