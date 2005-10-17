تيم كارگران پيشتاز نقل و انتقالات كشتي است

به گزارش خبرگزاري " مهر" ازجمع 9 تيم شركت كننده در رقابتهاي ليگ برتركشتي آزاد باشگاههاي كشور، تيم باشگاه شهيد معتمدي ( كارگران ) با 18 قرارداد رسمي كه درسازمان ليگ به ثبت رسانده، فعلا گوي سبقت را ازساير تيمها ربوده است.

ضمن اينكه تيمهاي پاس تهران با 16 قرارداد، تامين اجتماعي ونفت تهران با 12 قرارداد، جويبارلوله و نيروي زميني ارتش با 9 قرارداد، مهرگان نور با 10قرارداد، راه آهن خراسان با 7 قرارداد و پيام ارتباطات ساري با 6 قرارداد درتلاش هستند تا تركيب خود را تا زمان آغاز رقابتهاي ليگ برتر تكميل نمايند.