بازگشت اعترافات تولستوی به ایران

آبتین گلکار در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار ترجمه تازه‌ای از تولستوی خبر داد و گفت: این نویسنده شهیر روس در زمان حیاط خود و پس از خلق آثار شاخصی مانند جنگ و صلح و کسب شهرت دچار بحرانی عقدیتی در زندگی خود می‌شود و احساس می‌کند تمامی فعالیت‌هایش تا پیش از این بیهوده بوده است.

به گفته کلکار تولستوی در این برهه از زندگی مسیر خود را عوض کرده و به نگارش آثار فلسفی که توام با نگرش خاصی از مذهب است روی می‌آورد و ۳۰ سال از عمر خود را به این شکل به زندگی می‌پردازد.

وی افزود: آثاری مانند «اعترافات» در زمره کتاب‌هایی است که وی در این بخش از حیات خود آن را می‌نویسد که شاید متن‌شان هنری نیست اما جنبه‌های فکری و عقیدتی بالایی در کار وجود دارد.

گلکار افزود: کتاب «اعترافات» در واقع رساله فلسفی تولستوی است که در آن او لب به این اعتراف می‌گشاید که راهی که طی کرده اشتباه است و حالا سعی دارد راهی تازه را در زندگی خود بپیماید.

این مترجم تصریح کرد: این کتاب یش از این و در سال‌های قبل ترجمه شده بود اما ترجمه پاکیزه‌ و صحیحی نبوده است.

کتاب «اعترافات» از سوی نشر گمان روانه بازار کتاب شده است.

از گلکار همچنین ترجمه مران آشیانه اشراق اثر ایوان تورگنیف توسط نشر ماهی و تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه توسط نشر چشمه در دست انتشار است.