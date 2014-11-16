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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

بازگشت اعترافات تولستوی به ایران

بازگشت اعترافات تولستوی به ایران

ترجمه آبتین کلکار از کتاب «اعترافات» تولستوی به بازار کتاب رسید.

آبتین گلکار در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار ترجمه تازه‌ای از تولستوی خبر داد و گفت: این نویسنده شهیر روس در زمان حیاط خود و پس از خلق آثار شاخصی مانند جنگ و صلح و کسب شهرت دچار بحرانی عقدیتی در زندگی خود می‌شود و احساس می‌کند تمامی فعالیت‌هایش تا پیش از این بیهوده بوده است.

به گفته کلکار تولستوی در این برهه از زندگی مسیر خود را عوض کرده و به نگارش آثار فلسفی  که توام با نگرش خاصی از مذهب است روی می‌آورد و ۳۰ سال از عمر خود را به این شکل به زندگی می‌پردازد.

وی افزود: آثاری مانند «اعترافات» در زمره کتاب‌هایی است که وی در این بخش از حیات خود آن را می‌نویسد که شاید متن‌شان هنری نیست اما جنبه‌های فکری و عقیدتی بالایی در کار وجود دارد.

گلکار افزود: کتاب «اعترافات» در واقع رساله فلسفی تولستوی است که در آن او لب به این اعتراف می‌گشاید که راهی که طی کرده اشتباه است و حالا سعی دارد راهی تازه را در زندگی خود بپیماید.

این مترجم تصریح کرد: این کتاب یش از این و در سال‌های قبل ترجمه شده بود اما ترجمه پاکیزه‌ و صحیحی نبوده است.

کتاب «اعترافات» از سوی نشر گمان روانه بازار کتاب شده است.

از گلکار همچنین ترجمه مران آشیانه اشراق اثر ایوان تورگنیف توسط نشر ماهی و تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه توسط نشر چشمه در دست انتشار است.

کد مطلب 2422366
حمید نورشمسی

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