به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر با عنوان «سوگ چامه‌ها» با مقتل‌خوانی بهزاد فراهانی، فرزاد حسنی، بهاره رهنما و با مرثیه خوانی حسام‌الدین سراج و رسول نجفیان در برج میلاد ادامه می‌یابد.



برنامه‌های «سوگ چامه‌ها» كه از پنجشنبه‌ هفته‌ گذشته 22 آبان‌ماه كار خود را آغاز كرده در روزهای آتی علاوه بر مقتل خوانی و مرثیه خوانی هنرمندان سرشناس، با اجرای نمایش‌هایی به کارگردانی سیما تیر‌انداز، ایوب آقاخانی و آتیلا پسیانی میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.



امشب 25 آبان‌ماه بهاره رهنما، مقتل خوانی خیمه‌ بزرگ را بر عهده خواهد داشت و حسام‌الدین سراج نیز همراه با ساز رسول نجفیان، مرثیه خوانی خواهد كرد. فردا و پس فردا شب 26 و 27 آبان‌ماه نیز بهزاد فراهانی و فرزاد حسنی مقتل خوانی این مراسم را بر عهده خواهند داشت.



ضمن این‌كه از امشب تا 29 آبان‌ماه نمایش «شیپور» ساعت 18:30 به كارگردانی ایوب آقاخانی و با حضور برزو ارجمند و همچنین نمایش «آب و آیینه» ساعت 20 به كارگردانی سیما تیرانداز در خیمه‌ «عاشقی» پذیرای علاقمندان خواهد بود. آتیلا پسیانی هنرمند تئاتر و سینما نیز در روز‌های 30 آبان و اول آذرماه نمایش «زخمه بر رمل» را اجرا خواهد كرد.



همچنین در خیمه‌ «مرثیه‌های عاشورایی» با سرپرستی ناصر فیض، شاعران نامدار، مرثیه‌های عاشورایی با همراه با ساز رسول نجفیان می‌خوانند.



پرفورمنس عاشورایی «پیكر» به كارگردانی یاسر خاسب و نمایش محیطی «راز كهن» به كارگردانی علی براتی، تا اول آذر ماه، هر شب در کنار خیمه‌ «زیارت» اجرا می‌شود.



در بخش جنبی برنامه‌ «سوگ چامه‌ها» نمایش «خواهرانه به وقت خیزران» به كارگردانی حسین پارسایی در ساعت‌های 18 و 20 در سالن همایش‌های برج میلاد به صحنه می‌رود. فقیه سلطانی، رویا بختیاری و تبسم هاشمی بازیگران این نمایش هستند.



«سوگ چامه‌‌ها» عنوان اجتماع آیینی اصحاب فرهنگ و هنر است كه با هدایت و كارگردانی حسین پارسایی در 10 خیمه‌ی برپا شده در برج میلاد برگزار می‌شود. نقالی، پرده‌خوانی، چاووش‌خوانی، شروه‌خوانی و همچنین اجرای مراسم‌هایی چون فانوس‌گردانی، تشت‌گذاری و گهواره گردانی از جمله برنامه‌هایی دیگر خیمه‌های «سوگ ‌چامه‌ها» است.



برنامه‌های «سوگ چامه‌ها» تا اول آذر ماه هر شب از ساعت 18 تا 22 میزبان عزاداران فرهیخته‌ی حسینی در برج میلاد خواهد بود.

پیام تسلیت مرکز تئاتر مولوی به مناسبت درگذشت مجید بهرامی

در پی درگذشت مجید بهرامی، روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد.

«جامعه هنری دیگر بار جامه سیاه از دست دادن هنرمندی را به تن کرده است. مجید بهرامی آرامش ابدی را برگزید و اهل هنر را با خاطره آثار به یاد ماندنی خود تنها گذاشت.

نقش آفرینی او از «بدرود بغداد» تا «عجایب المخلوقات» گنجینه ارزشمندی است در تاریخ ابدی صحنه های تئاتر ایران.

بدینوسیله مرکز تئاتر مولوی به عنوان مرکز تخصصی تئاتر دانشگاهی کشور درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم ایشان و خانواده بزرگ تئاتر تسلیت می گوید.»

«یک کمی خوشی» خوانش می‌شود

نمایشنامه «یک کمی خوشی» به کارگردانی پیروز کریمی در فرهنگسرای ارسباران خوانش می‌شود.

این نماشینامه نوشته فلیکس کلرک نویسنده معاصر کانادایی است که توسط محمد رضا خاکی ترجمه شده است و گروه نمایش سوشیانت به کارگردانی پیروز کریمی آن را نمایشنامه‌خوانی می‌کند.

امیر ادیب، هانیه ارشدی، کسری بنایی، علیرضا بیات، رامین دلفانی، سهیلا هادی زاده،محمد قایم مقامی، نفیسه قدرتی، مونا موسوی، مرتضی یعقوب پور و ساناز زمانی نقش خوانان این نمایش‌ هستند. همچنین آزاده مهدوی آزاد و فرشاد نجاتی موسیقی، علیرضا بیات دستیار کارگردان، رضا بابا جانی طراح پوستر و بروشور و مهرانگیز قهرمانی روابط عمومی دیگر اعضا گروه اجرایی این اثر هستند.

نمایشنامه «یک کمی خوشی» به کارگردانی پیروز کریمی 29 آبان در دو ساعت 18 و 19:30 در سالن هنر و تجربه فرهنگسرای ارسباران خوانش می‌شود.