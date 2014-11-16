ممنوعیت واردات میوه شب عید/ تولیدکنندگان داخلی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل آقایی در نشست با مسئولان شهرستان جیرفت و عنبرآباد اظهار کرد: بعضی از تجار بدون اینکه به ظرفیت تولید ما نگاه کنند، فقط منافع خود را می‌سنجند و بحث واردات میوه شب عید را مطرح کردند که وزارت جهادکشاورزی ممنوعیت واردات میوه شب عید را اعلام کرد.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هیچ میوه‌ای وارد کشور نمی‌شود، میوه تولیدی کشور ما با توجه به مشکلاتی که دارد کفاف کشور را به ویژه در شب عید می‌دهد و هیچ نیازی به واردات میوه نداریم.

وی بیان کرد: بعضی از بی‌تدبیری‌ها در سال‌های گذشته بود که ادعا می‌کردند، تولید بالا است، اما واردات ما رو به رشد بود و پرتقال مصری تمام بازارهای کشور ما را فرا گرفته بود.

آقایی گفت: ما امسال به اندازه کافی مرکبات و سایر میوه‌های دیگر داریم و نیازی به واردات میوه نداریم و حتی می‌توانیم در سال‌های آینده میوه‌هایی که وارد می‌کردیم، همان میوه‌ها را به سایر کشورها صادر کنیم.

وی تصریح کرد: با وجود تمام فشارهایی که هست و بعضی‌ها منافع خود را در نظر می‌گیرند و به عنوان تاجر با موضوع برخورد می‌کنند، ما در تولید میوه شب عید در بازار کشورمان هیچ مشکلی نخواهیم داشت و ممنوعیت آن از طرف وزارت جهادکشاورزی اعلام شده است.