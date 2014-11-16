عضویت روزانه ۹۷۳ نفر در ۳۱۷۷ کتابخانه کشور/ انتقاد امام جمعه تبریز از اعطای مجوز به کتاب‌ های بی محتوا

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده یکشنبه در آیین تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی آذربایجان ‌شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: روزانه ۹۷۳ نفر در کتابخانه‌ های کشور عضو می شوند.

وی همچنین در ادامه با اعلام این خبر افزود: در هر دو روز یک باب کتابخانه به مجموعه‌ کتابخانه ‌های کشور اضافه می ‌شود.

مدیر کل پارلمانی و امور مجلس نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور به تعداد مراجعه به کتابخانه‌های کشور نیز اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته ۷۰ میلیون نفر به کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مراجعه کرده ‌اند.

محمدزاده با اعلام این خبر افزود: طبق پیگیری ‌هایی که از طریق کمیسیون ‌های فرهنگی و بودجه مجلس انجام داده‌ایم، سال ۹۴ در زمینه افزایش بودجه و اصلاح قانون نهاد تحولاتی انجام گرفته و مشکلات حل می‌شود.

وی افزود: در زمینه پرداخت ‌ها، اصلاح ساعات کاری، یکسان سازی کار زنان و مردان اصلاحاتی انجام خواهد شد.

مدیرکل پارلمانی و امور مجلس نهاد کتابخانه ‌های عمومی کشور در بخش پایانی سخنان خود نیز از برخورداری۵۲ درصد از کتابخانه‌ های نهادی از خدمات اینترنتی خبر داد.

کتاب های بی محتوا مجوز انتشار گرفته اند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان ‌شرقی نیز در این مراسم گفت: متاسفانه روند اعطای مجوز انتشار برای کتاب‌ های بی محتوا همچنان ادامه دارد.

آیت‌ الله محسن مجتهد شبستری با بیان این مطلب اظهار داشت: در طول سال های مختلف به وزیران ارشاد در خصوص مجوز انتشار کتاب‌های بی محتوا تذکر داده‌ایم، اما متاسفانه این امر همچنان ادامه دارد.

وی همچنین در ادامه اصلی ترین مشکل در حوزه تولید کتاب را گرانی کاغذ در کشور دانست و با تاکید بر ترویج امر کتابخوانی در استان افزود: باید زمینه کتابخوانی را در استان افزایش دهیم تا موجب تشویق مولفان، مترجمان، بانیان کتابخانه ‌های عمومی و کتابخوانی هر چه بیشتر باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان ‌شرقی همچنین در ادامه از خیران خواست تا در ساخت کتابخانه ‌ها مشارکت کنند و خاطر نشان شد: اگر کتابخانه ‌های عمومی ما افزایش یابد، مشتری کتاب نیز به همان اندازه زیاد می‌ شود.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه کتاب از مهمترین عوامل رشد اجتماعی است، اظهار داشت: کتابخوانی روح معرفت و فضایل اخلاقی را در جامعه تسری می بخشد با این وجود در دوران گذشته کتابخوانی در ایران رواج نداشته و شاید این عدم رغبت به کتابخوانی در ایران از سلاطین قبل از انقلاب به جای مانده باشد.

امام جمعه تبریز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضع نامناسب کتابخانه‌ های مختلف تبریز مانند کتابخانه تربیت و کتابخانه ملی اظهار داشت: پادشاهان ایرانی خود عده‌ای بی‌ سواد بودند که طبیعی است توجهی به ترویج کتابخوانی هم نکرده باشند و در این بین ملل غیرمسلمان از ما پیشی گرفتند و کشور ما از لحاظ علمی و فرهنگی عقب ماند.