نخستین همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بسیج و رسانه با هدف بررسی نقش رسانه ها در تحقق منویات مقام معظم رهبری و نقش و کارکرد آنها در اجتماع و مقابله با جنگ نرم در مجتمع آموزشی شهید حسینعلی عالی زاهدان برگزار شد.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در این همایش با بیان اینکه همه ما به دنبال پیاده سازی دستورات الهی به عنوان نسخه ای شفا بخش برای دستیابی به کمال و سعادت هستیم بیان داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه برای پیاده سازی دستورات الهی در جامعه باید در عرصه دین و بر مباحث دینی اشرافیت داشته باشند.

حجت الاسلام علی نقی تهرانی زاده با بیان اینکه منابع غنی قرآنی و آموزه های اسلامی بسیاری برای رسیدن بشر به کمال و سعادت وجود دارد، افزود: رسانه های ما باید در تمامی رشته های هنری از جمله داستان، شعر، نمایشنامه و سینما از این منابع غنی و آموزه های دینی بهره برده و نسبت به ارایه سبک های اسلامی به جامعه اقدام کنند.

مسئول سازمان بسیج طلاب وامور روحانیان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بشر هنگامی می تواند به تعالی و سعادت برسد و به آن افتخار کند که از توانمندی های خود در راستای رشد و کمال بهره ببرد نه اینکه با استفاده از علم خود و ساخت بمب انسان های دیگر را به نابودی بکشاند.

وی ابراز داشت: انسان در ساخت ابتدایی ترین وسایل مورد استفاده خود مانند ماشین ها ترمز را تعبیه کرده است اما کمتر به ترمز درونی خود که همانا تقوا به شمار می رود، اندیشیده است و بی توجهی به این موضوع نتیجه اش انداختن بمب اتم در هیروشیما بر سر مردم بی گناه می شود.

وی بر ضرورت توجه خبرنگاران و اصحاب رسانه به ارایه و ترویج الگوهای اسلامی و زندگی سعادت آمیز تاکید کرد و گفت: خبرنگاران و رسانه ها در هدایت افکار جامعه و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری که نقش تعیین کننده در سعادت و سلامت نظام اسلامی دارند.

رسانه های استکبار کانون خانواده ها را نشانه گرفته است

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان نیز در این همایش گفت: دشمنان با کمک جنگ نرم تغییر باور، ساختار و افکار اسلامی حاکم بر ملت ایران را نشانه گرفته اند و با توسعه شبکه های ماهواره ای و تولید فیلم هایی با موضوع ترویج فساد و مبانی ضد دینی سعی در سست کردن بنیان خانواده ها دارند.

محمود دولت کردستانی بیان داشت: در حال حاضر تعداد ۳۷۰ ماهواره و بیش از ۱۳ هزار شبکه در دنیا فعال است که از این تعداد ۳۵ ماهواره تنها در فضای جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد.

وی بیان داشت: از تعداد ۳ هزار شبکه فعال در ایران تعداد ۱۷۸ شبکه فارسی زبان فعالیت دارند که قریب به اتفاق آنها کانون خانواده های ایرانی را نشانه گرفته است.

وی بیان داشت: این شبکه ها به شکل منظومه واحدی بر ضد اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت واحد عمل کرده و سعی دارند تا وحدت را از بین ببرند.

وی تاکید کرد: استکبار جهانی سعی دارد تا خانواده های ایرانی را که تاکنون فرزندان تاریخ ساز و مبارزی بر علیه استکبار و ظلم تربیت و پرورش داده است با اشاعه مبانی ضد دین سست کند.

وی افزود: آگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه ای، تبیین منزلت حقیقی زن در نگاه اسلامی، توجه به کارکردهای نظام خانواده و تقویت آن و بهره گیری از تجهیزات و بروز رسانی سامانه رسانه ای از جمله مهمترین راهکارهای مقابله با تهاجم رسانه ای دشمنان بر علیه افکار و اندیشه ایرانیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین همایش بسیج، رسانه و گفتمان ولایت که ظهر امروز در زاهدان برگزار شد همچنین از تعدادی از خبرنگاران بسیجی و سرپرستان خبرگزاری های استان از جمله خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان با اهدای لوح یادبود تجلیل بعمل آمد.