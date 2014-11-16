به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پیش از آغاز تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص اینکه حبیب کاشانی گفته کار زلاتکو کرانچار به عنوان سرمربی تیم امید ایران به پایان رسیده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز کاشانی را ندیدهام اما باید با او نشستی را برگزار کنم تا وضعیت کرانچار مشخص شود.
وی در مورد اینکه وینگادا خواستار دریافت مطالباتش شده، خاطرنشان کرد: حتما پس از اینکه پول به دستمان برسد، بدهی این مربی پرداخت میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران تصریح کرد: بازیهای زیادی در لیگمان وجود دارد که شباهت بسیاری به دربی دارد. البته درست است بازی استقلال و پرسپولیس حساسیتهای زیادی دارد اما دیدارهای زیادی مثل تراکتورسازی با استقلال، پرسپولیس با سپاهان و ... همانند یک دربی پرتماشاگر است.
وی در خصوص حضور نایب رئیس فدراسیون کرهجنوبی در ایران نیز تاکید کرد: امشب با وی جلسهای خواهیم داشت و در خصوص برخی مسائل با یکدیگر به گفتگو خواهیم نشست.
کفاشیان حق ایران، ژاپن و کرهجنوبی را بیشتر از سایر کشورها در AFC خواند و افزود: کشورهایی مثل کرهجنوبی، ایران و ژاپن که از اعتبار بالایی در فوتبال آسیا برخوردارند، باید کرسیهای بیشتری را از آن خود کنند نه کشورهایی که فوتبال آنها در سطح پایینتر قرار دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: چند کشور باید از یکدیگر حمایت کنیم تا بتوانیم کرسیهای بیشتری در AFC داشته باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ورزشو جوانان از شما حمایت میکند یا خیر؟، پس از چند لحظه سکوت گفت: چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است.