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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

سجادی:

تغییر شیوه آبیاری در کرمان ضروری است/ مصرف بهینه آب در اولویت باشد

تغییر شیوه آبیاری در کرمان ضروری است/ مصرف بهینه آب در اولویت باشد

کرمان – خبرگزاری مهر: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خواستار تغییر شیوه آبیاری در کشاورزی کرمان از سنتی به مکانیزه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سجادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از باغهای کشاورزی اظهارداشت: یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی بحث استفاده بهینه از آب است و در کشور ما با توجه به خشکسالی‌هایی که وجود دارد مصرف بهینه آب باید از اولویت‌های اساسی باشد.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی از دیرباز به دنبال استفاده از روش‌های نوین آبیاری بوده و دولت یازدهم در این کار شتاب بیشتری داشته است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: یک‌هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری اختصاص یافته است که 30 تا 40 درصد آن انجام شده و بقیه اعتبارات در این زمینه تخصیص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: از جمله بحث‌های دیگر که در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد کشت‌های متراکم بوده که همراه با مصرف آب کمتر و تولید ارگانیک و سالم است.

سجادی تصریح کرد: در کشت‌های متراکم با تولید سالم و مدیریت خوب به امنیت غذایی کمک می‌کنند و ما هر چه بتوانیم در محصولات کشاورزی واردات کمتر و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی داشته باشیم این امر ما را به سمت کشاورزی بهتر سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بحث سفره‌های آب زیرزمینی و تغذیه آنها است که طرح آن را به رئیس جمهور داده‌ایم و امیدواریم توسط مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بحث آبخیزداری و آبخوان‌داری است که در این راستا این وزارتخانه برنامه‌های خوبی را انجام داده و طرحی ارائه شده است که رئیس جمهور نسبت به آن نظر مثبت دارد.

 

کد مطلب 2422374

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