تغییر شیوه آبیاری در کرمان ضروری است/ مصرف بهینه آب در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سجادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از باغهای کشاورزی اظهارداشت: یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی بحث استفاده بهینه از آب است و در کشور ما با توجه به خشکسالی‌هایی که وجود دارد مصرف بهینه آب باید از اولویت‌های اساسی باشد.

وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی از دیرباز به دنبال استفاده از روش‌های نوین آبیاری بوده و دولت یازدهم در این کار شتاب بیشتری داشته است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی افزود: یک‌هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری اختصاص یافته است که 30 تا 40 درصد آن انجام شده و بقیه اعتبارات در این زمینه تخصیص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: از جمله بحث‌های دیگر که در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد کشت‌های متراکم بوده که همراه با مصرف آب کمتر و تولید ارگانیک و سالم است.

سجادی تصریح کرد: در کشت‌های متراکم با تولید سالم و مدیریت خوب به امنیت غذایی کمک می‌کنند و ما هر چه بتوانیم در محصولات کشاورزی واردات کمتر و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی داشته باشیم این امر ما را به سمت کشاورزی بهتر سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بحث سفره‌های آب زیرزمینی و تغذیه آنها است که طرح آن را به رئیس جمهور داده‌ایم و امیدواریم توسط مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بحث آبخیزداری و آبخوان‌داری است که در این راستا این وزارتخانه برنامه‌های خوبی را انجام داده و طرحی ارائه شده است که رئیس جمهور نسبت به آن نظر مثبت دارد.