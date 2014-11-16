کتاب میراثی ماندگار برای نسل های بشریت است/همدان در امر کتاب فرهنگ غنی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی در استان همدان اظهار داشت: بزرگترین انسان ها در عالم، انسانی بوده که کتاب وجود خود را توانسته به نگارش درآورد.

وی با بیان اینکه آنهایی که کتاب وجودی خود را خوب نوشتند به مانند لوح محفوظی در نزد خداوند است، ابراز داشت: خداوند دو لوح و دو دفتر دارد که یکی لوح محو و اثبات دارد و دیگری لوح محفوظ بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی انسان را در نوشتن لوح محفوظ خود کمک می کند، ابراز داشت: برخی انسان ها کتاب وجودی خود را آنقدر زشت نوشته اند که دیگر پاک شدنی نیست.

محمدی با بیان اینکه این انسان ها به سرنوشت ذلت بار دچار می شوند، افزود: برخی انسان ها پرونده زندگشیان پاک است.

وی با اشاره به شخصیت علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر قرار است برای فرزندان خود ارثی باقی بگذاریم باید ارثی ماندگار باشد.

محمدی با اشاره به کتاب تفسیر المیزان علامه طباطبایی افزود: کتاب می تواند میراثی ماندگار و با ارزش برای نسل های بعدی باشد.

کتاب و کتابخوانی منحصر به قشر خاصی در جامعه نیست

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این همایش با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی منحصر به قشر خاصی در جامعه نیست، گفت: کتابخانه های عمومی استان همدان در مورد امر کتاب وکتابخوانی حق مطلب را به جا آورده است.

محمود رضا عراقی با بیان اینکه همدان در امر کتاب فرهنگ غنی داشته است، عنوان داشت: برای حفظ این فرهنگ غنی در استان همدان باید انگیزه لازم را در جوانان و نوجوانان برای روی آوردن به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه این همایش می تواند گامی در استای تشویق کتابخوانی در جامعه باشد، افزود: استفاده از تکنولوژی های نو و به روز برای ترغیب جوانان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیز از جمله فعالیت هایی بوده که باید به آن توجه کرد.