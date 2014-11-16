به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت گلف استان کرمانشاه با ابراهیم رضایی بابادی، استاندار کرمانشاه دیدار کردند.

در این نشست الهام اکبری رئیس هیات گلف استان کرمانشاه در تشریح وضعیت ورزش گلف و عملکرد این هیات در استان اظهار داشت: هیات گلف استان فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرد اما به دلیل بی مهری و بی توجهی مسئولین اقدام خاصی جهت توسعه این ورزش در استان کرمانشاه صورت نگرفت، اما در سال ۹۲ با انتخابات هیات رئیسه جدید و بهره گیری از افراد کارآمد و دانش فنی، رویکرد اصلی هیات بر توسعه زیرساخت های ورزش گلف قرار گرفت.

اکبری افزود: برای اولین بار فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران، هری زروس مربی تراز اول و بین المللی را به ایران جهت مربیگری و دوره دانش افزایی گلف دعوت و در مجموعه انقلاب تهران کار خود را آغاز کرد و برای نخستین بار هیات گلف استان کرمانشاه موفق به اعزام ۶ نفر آقا و خانم به این دوره شد.

رئیس هیات گلف استان کرمانشاه در خصوص رشته ورزشی وودبال که از كمیته های فعال هیات گلف استان است، گفت: کرمانشاه دهمین استانی بود که تقاضای ورود به انجمن وودبال کشور را داشت و با حضور مربی بین المللی و نائب رئیس انجمن وودبال ایران اولین دوره مقدماتی این رشته را با حضور حدود ۷۰ خانم و آقا برگزاركرد.

اکبری ادامه داد: پس از گذشت تنها ۱۵ روز از برگزاری این دوره در استان، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برگزار شد که در بخش آقایان برای اولین بار در کشور کاپ اخلاق به تیم کرمانشاه تعلق گرفت و احسان اکبری با عملکرد خوب خود به اردوی تیم ملی جهت آماده سازی و اعزام به مسابقات سانیای کشور چین دعوت شد.

وی خاطر نشان کرد: با درخشش زود هنگام تیم وودبال کرمانشاه، جوهری مدیر کل اداره ورزش و جوانان، اعتباری را برای خریداری چند ست ورزشی وودبال به هیات گلف اختصاص داد.

رئیس هیات گلف استان کرمانشاه یادآور شد: با تایید و مساعدت کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمانشاه اولین زمین اختصاصی وودبال كشور مشخص و جانمایی شده و تنها کاشت چمن باقی مانده است که امیدواریم در آینده نزدیک با یاری مسئولان به بهره برداری برسد.

اکبری افزود: هیات گلف استان با رایزنی های خود با فدراسیون و گرفتن تجهیزات مناسب، توان ارائه تجهیزات به ورزشکاران و علاقمندان را دارد.

وی تصریح کرد:متاسفانه در خصوص رشته ورزشی گلف، محلی جهت تمرین ورزشكاران وجود نداشته و بسیاری از ورزشکاران با هزینه های شخصی جهت تمرین به ورزشگاه انقلاب تهران می روند، حال آنکه زمین مناسبی حتی برای ضربه های تمرینی گلف در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در گذشته یک قطعه زمین در دهکده المپیک کرمانشاه جهت ورزش گلف اختصاص یافته بود، گفت: متاسفانه سالهاست که به دلیل کمبود اعتبار و منابع مالی ساخت و اجرای زمین گلف به تعویق افتاده است.

در ادامه رئیس کمیته مینی گلف استان توضیحاتی در خصوص ورزش مینی گلف ارائه داد و افزود: كمیته مینی گلف استان کرمانشاه در سال گذشته فعالیت خود را با طرح استعداد یابی مدارس كه با زمین های مینیاتوری و قابل حمل كه توسط هیات گلف استان طراحی و ساخته شده است آغاز کرد و امیدواریم كه با طراحی و ساخت زمین های مینی گلف در پارک ها و بوستان های شهری كه اخیرا با عنایت كمیسیون ورزش شورای اسلامی و شهرداری كرمانشاه جانمایی شده اند قابلیت توسعه این ورزش و میزبانی مسابقات قهرمانی کشور را دارا باشیم.

مهدی جوکار عنوان داشت: از جمله برنامه های هیات در سال جاری برگزاری اولین دوره جامع آموزش مقدماتی گلف برای كلیه علاقمندان وبرگزاری اولین دوره مربیگری وودبال كشوربه میزبانی استان كرمانشاه است كه امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته و همكاری و نظر مساعد فدراسیون گلف این دو مهم انجام شود.

در ادامه استاندار کرمانشاه نیز با قدردانی از زحمات هیات گلف استان گفت: با ارائه گزارش دقیق، رویكرد علمی وکارشناسانه می توان تا حد قابل توجهی ورزش استان را در کشور به جایگاه واقعی خود نزدیک کرد.

ابراهیم رضایی افزود: می توان با استفاده بخشی از اعتبارات عمرانی استان و حمایت اداره ورزش و جوانان و بهره گیری از جوانان با استعداد هم این ورزش را در استان ترویج داد و هم به فکر کسب عناوین مختلف در کشور و اعزام بازیکن به اردوی تیم ملی بود.

وی ورزش را جزیی از زندگی مردم دانست و گفت: مردم به دلیل مشغله کاری وخستگی های روزمره نیازمند سلامت ذهنی و جسمی هستند كه ورزش های مفرح و نشاط آوری همچون گلف، مینی گلف و وودبال می تواند نقش بسزایی درافزایش نشاط عمومی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه عنوان داشت: در زمینه توسعه این ورزش از یك سو داشتن تجهیزات و زمین مناسب لازم است و ازسوی دیگر با آموزش به علاقمندان سطح حرفه ای این رشته ورزشی در استان ارتقا خواهد یافت.

رضایی افزود: با استفاده از زمینهای بلا استفاده و منابع طبیعی استان می توان بهترین بهره را در راستای تمرینات ورزشكاران در فضاهای سبز به كار گرفت كه این مهم ارتقاء سطح آموزشی ورزشکاران را در پی خواهد داشت.