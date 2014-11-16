تجلیل از محمد رضا سهرابی نژاد در شانزدهمین شب شاعر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت محمدرضا سهرابی نژاد در قالب شانزدهمین مراسم «شب شاعر» در سازمان رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.

در این رماسم که روز سه‌شنبه 27 آبان از ساعت 15 در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار خواهد شد جمعی از شاعران و علاقه‌مندان به این شاعر به سخنرانی خواهند پرداخت.

سلسله نشست‌های «شب شاعر» که شانزدهمین برنامه آن به سهرابی‌نژاد می‌پردازد تاکنون در رابطه با ناصر فیض، غلامرضا کافی، محمدحسین جعفریان، یوسفعلی میرشکاک، حسین اسرافیلی، علی‌محمد مؤدب و ... برگزار شده است.

سازمان رسانه‌ای اوج در خیابان برادران مظفر شمالی واقع شده است.