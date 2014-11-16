به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی در استان همدان اظهار داشت: نقش کتاب در تمدن بسیار تابناک بوده و در تمدن های دینی و دین مبین اسلام با تاسی از کتاب و آموزه های آن چه بسا جهالت هایی از بین رفته است.

وی با بیان اینکه خدمت در عرصه کتاب و کتابخوانی خدمت به بشریت است، ابراز داشت: نقش ایرانیان در تمدن اسلامی بی نظیر بوده و چه بسا دانشمندان و مشاهیری که تالیفات بسیاری بر جای گذاشته اند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه استان همدان نیز بزرگان زیادی را در دل خود جای داده، افزود: بدون همدان نمی توان بدرستی ایران را شناخت و نمی توان به عظمت و شکوهمندی آن پی برد.

اگر بخواهیم به همدان و گذشته آن فخر کنیم بدون کتاب و دانایی امری عبث و بیهوده است

استعدادی با اشاره به اینکه اثر گذاری و پیشینه تاریخی همدان بدلیل پیشینه آن در فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده، اظهار داشت: بی اغراق اگر بخواهیم به همدان و گذشته آن فخر کنیم بدون کتاب و دانایی امری عبث و بیهوده است.

وی با تاکید بر اینکه کتاب در توسعه فرهنگی جامعه نقش مهمی دارد، افزود: ترویج کتاب و کتابخوانی گامی در راستای حل مشکلات فرهنگی جامعه است و ترویج فرهنگ کتب و کتابخوانی برای حل مشکلات فرهنگی باید در صدر باشد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به نامگذاری سال به نام " اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملی و مدیریت جهادی" ابراز داشت: با توجه به امر کتابخوانی در استان می توان گام های موثری در زمینه توسعه فرهنگ برداشت.

استعدادی با اشاره به پیشینه تاریخی همدان، اظهار داشت: همدان که شهر بزرگانی چون بوعلی سینا است کتابخانه و کتابخوانی بیش از هر جای دیگر باید قدر و منزلت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در استان همدان گام های موثری برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداشته، عنوان داشت: فعالیتهای مختلفی برای برای ترویج فرهنگ کتاب در شهرستان ها و روستا های همدان انجام شده است.

یک میلیون و ۵۳ هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان همدان وجود دارد

مدیر کل نهاد کتابخانه های استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد یک میلیون و ۵۳ هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان همدان وجود دارد، افزود: برای توانمندسازی روستا ها و فرهنگ سازی کتاب و کتابخوانی در روستاها، طرحی اجرا می شود که روستاهای بالای هزار و ۵۰۰ خانوار دارای کتابخانه می شوند.

استعدادی در ادامه بیان داشت: تعداد کتابخانه های روستایی همدان در سال گذشته ۲۲ باب بوده که امسال به ۲۸ باب می رسد.

وی با بیان اینکه سرانه کتاب به ازای هر ۵۹ نفر در استان همدان یک کتاب است، اظهار داشت: در حال حاضر کتابخانه های عمومی استان همدان دارای ۸۲ هزار و ۵۹۶ نفر عضو فعال هستند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های استان همدان تعداد کتاب را یکی از شاخص های ارتقا نهاد کتابخانه ها معرفی کرد و ادامه داد: در استان همدان ۲۰ ایستگاه مطالعه وجود دارد که برای توسعه آن منتظر اعلام برنامه نهاد کتابخانه ها هستیم.

وی به فعال بودن اتاق مطالعه و بخش ویژه کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: برنامه و هدف ویژه امور کتابخانه های استان همدان پرداختن به کتابخانه های روستایی برای بهره مندی همه اقشار جامعه از کتابخانه است.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۱۲۵ روستا بالای هزار و ۵۰۰ خانوار وجود دارد، ابراز داشت: تا کنون تنها ۲۸ روستا دارای کتابخانه شده اند که بهره مندی همه روستا ها از کتابخانه نیازمند همکاری مسئولین در این راستا است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های استان همدان با بیان اینکه تا پایان امسال ۳۵ روستا دارای کتابخانه می شوند، افزود: پنج پروژه کتابخانه در استان همدان وجود دارد که بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تحویل به کتابخانه ها ف آمادگی تجهیز وجود دارد.