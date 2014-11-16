بکارگیری شبکه ارتباطی GSM در ایستگاه های پمپاژ آب شهرداری منطقه ۶ تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی علمی یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران این اقدام را در راستای تحقق اهداف مدیریتی و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی و منابع آبی، طرح مدیریت و دیسپچینگ یکپارچه و متمرکز ایستگاه های پمپاژ آب فضای سبز در شهرداری منطقه ۶ تبریز عنوان و تصریح کرد: با توجه به چشم اندازهای حاصل از ورود تکنولوژی ارتباطات بیسیم و شبکه سلولی موبایل به دنیای صنعت، استفاده از پیامک برای کنترل سیستم ها یکی از کاربردهای این فناوری برای کاهش مشکلات بهره برداران و اپراتورهای دستگاه و ماشین آلات صنعتی است.

وی افزایش بازده و کارایی پمپهای آب، بهینه سازی بهره برداری از منابع آب موجود، کاهش پیک مصرف شبکه قدرت با ارائه الگوریتم های برنامه ریزی شده مناسب، امکان دسترسی به یک مرکز کنترل متمرکز و مدیریت یکپارچه کلیه ایستگاهها، افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر تجهیزات و کاهش اپراتورهای مقیم را از اهداف اصلی اجرای این پروژه برشمرد و افزود: کاهش تلفات و بهینه سازی ضریب قدرت و حذف اپراتورهای مقیم و مطلع شدن از وضعیت ایستگاه در حداقل زمان ممکن، مانیتورینگ و دیسپاچینگ آلارم ها و وضعیت کاری پمپ ها را در یک بستر مخابراتی مناسب از دیگر مزایای راه اندازی این شبکه از طریق کاهش و مدیریت مصرف برق ایستگاه هاست.

علمی به اجرای این پروژه در هفت ایستگاه تامین آب مورد استفاده در فضای سبز، حوض های آبی و آب نمای پارک ها و بوستان های محدود اشاره و تصریح کرد: الکترو پمپ های مورد استفاده در این ایستگاه ها از نوع سانتریفیوژ و یا شناور درون چاهی و با عمر بالای ۲۰ سال بوده و بیشترین موارد استفاده و آبدهی این پمپ ها و ایستگاه ها در فصل های گرم (بهار، تابستان و پائیز) و کمترین آبدهی نیز در فصل زمستان است.

مسئول امور فضای سبز شهرداری منطقه ۶ تبریز در پایان با تشریح مشخصات ایستگاه های مورد استفاده در این پروژه گفت: ایستگاه پارک عباس دوران با کاربری آبنما از نوع سانتریفیوژ و توان پمپ ۲۲ کیلو وات و ایستگاه های شهرک شهید بهشتی، اول خیابان اره گر، میدان ماشین سازی، خیابان رضوان، پارک آخونی و پارک صنعت با کاربری آبیاری نوع شناور ۶ اینچی و توان ۳۲ کیلو وات احداث شده اند.