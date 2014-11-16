به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، در این نشست غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، حجت‌الله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی و محمدرضا تهرانی مسئول واحد فرهنگی سازمان لیگ، حسین حمیسی رئیس حراست فدراسیون فوتبال، غلامحسین زمان‌آبادی معاون فرهنگی اجتماعی باشگاه استقلال، یوسف شاهی معاون فرهنگی باشگاه پرسپولیس، رضا قاسمی معاون ادره کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، اسلام کریمی رئیس تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثار گران، مهدی هاشمی نماینده صدا و سیما، مجید مشایخی، سعادتی و حمید عابدی از مسئولان ستاد کنگره شهدای ورزش کشور، هادی عامریان نماینده سپاه حضرت رسول تهران بزرگ، غلامعلی عیوض‌زاده نماینده شهرداری منطقه 22، سردار سعادتی مرکز رسانه‌ای ورزش ایران، سعید سوادی، معاون استادیوم آزادی، عبدالحمیدی و سلطان نمایندگان کانون ایران نوین و عباس تیموری نماینده هیات فوتبال تهران حضور داشتند.

در این جلسه نمایندگان نهادهای مختلف برنامه‌های پیشنهادی خود را برای برگزاری هرچه بهتر این دیدار اعلام کردند.

از جمله مهمترین برنامه‌های فرهنگی پیشنهادی برای این بازی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و شهدای ورزشکار کشور با شعار قهرمانان المپیک عشق و ایثار، دعوت از 10 پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با همکاری حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای حضور در جایگاه CIP، قدردانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، حضور مداح برای برگزاری مراسم نوحه خوانی، حضور دوربین‌های صداو سیما قبل از بازی به همراه تیم‌ها در زمان حضور در هتل و صرف ناهار و زمان حرکت به سمت ورزشگاه، پخش زنده مصاحبه مربیان در کنار زمین بعد از پایان بازی، پذیرایی از هوادارن شهرستانی که شب قبل از بازی به ورزشگاه آزادی آمده‌اند با همکاری شهرداری منطقه 22 تهران.