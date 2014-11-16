به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: طی سال گذشته اصلاحات ساختاری در فرآیند بازرگانی کشور به گونه ای انجام شد که صادرات علی رغم تمامی موانع موجود توانست روند رو به رشدی را تجربه کند و دولت یازدهم نیز تلاش می کند تا روند فعالیتهای اقتصادی را به شیوهای امیدوار کننده و اصلاح گر پیش برود.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران افزود: علیرغم اینکه در عرصه های خارجی هنوز فضا برای استفاده از مزایای بین المللی و سرمایه گذاری برای دولت یازدهم فراهم نیست اما عقلانیت و تدبیر دولت سبب شد تا آرامش و ثبات نسبی بر بازار حاکم شود.
وی با اشاره به چشم انداز مثبتی که پیش روی تجارت ایران قرار گرفته است، تصریح کرد: رشد منفی صنعت و اقتصاد متوقف شده و در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته اقتصاد کشور 4.6 درصد رشد را تجربه کرده و در زمینه کاهش تورم نقطه به نقطه و تورم کل نیز دولت توفیقهایی داشته است.
به گفته صادقی، نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته و البته باید تلاش بیشتری در راستای جذب سرمایه های داخلی و خارجی صورت گیرد که البته همه اینها در سایه تلاش دولت، همکاری مجلس و قوه قضائیه دست یافتنی شده است.
صادقی گفت: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور را به سمتی می برد که بتوان اقتصاد را به شکوفایی رساند، البته براساس آخرین آمارهای بین المللی رتبه ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار 20 پله کاهش یافته به نحوی که این رتبه از 152 به 132 رتبه ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: در زمینه تجارت فرامرزی اقدامات خوبی در دولت صورت گرفته که یکی از آنها ایجاد پنجره واحد تجاری برای تبدیل ورود و خروج کالا است تا صادرکننده و واردکننده از فرایند بروکراتیک و زمانبر نجات پیدا کرده و شرایط آسان تری را تجربه کند.
صادقی گفت: استفاده از پنجره واحد تجاری از سوی تجار در اسفندماه امسال به اوج می رسد و نمایندگان سازمان صنعت استان تهران در گمرکات حضور می یابند تا تسهیلات لازم را برای تجار فراهم کنند.
وی به رشد وزنی صادرات در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: البته هنوز هم برای جلوگیری از خام فروشی فرصت داریم.