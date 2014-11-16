درگیری نیروهای انتظامی با قاچاقچیان مسلح منجر به کشف ۳۵۴ کیلو مواد مخدر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مسلح در ارتفاعات کوهک سروان اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان مسلح با استفاده از یک دستگاه خودرو تویوتا قصد جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در ارتفاعات کوهک شهرستان سراوان را دارند بلافاصله چند تیم از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به منطقه اعزام شدند.

وی بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان سراوان با پایش اطلاعاتی محل تردد خودروی قاچاقچیان را شناسایی و به طور نامحسوس تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی خودروی حامل مواد به خودرو دستور ایست دادند که قاچاقچیان مسلح بدون توجه به دستورات پلیس اقدام به تیراندازی و درگیری با ماموران کردند.

رحیمی گفت: در این درگیری که بیش از یک ساعت با سوداگران مرگ در مرز های شرقی به طول انجامید قاچاقچیان به دلیل برتری حجم آتش نیروهای انتظامی با به جا گذاشتن خودروی حامل مواد مخدر از محل متواری شدند که ماموران موفق به دستگیری یکی از قاچاقچیان در این خصوص شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی ۳۵۴ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک کشف کردند.