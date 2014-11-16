مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد تا چهارشنبه تمدید شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای افرادی که تاکنون برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد 94 اقدام نکرده اند مهلت شرکت در آزمون تا پایان روز چهارشنبه 28 آبان ماه 93 تمدید می شود.

وی افزود: به داوطلبان توصیه می شود که در مهلت تمدید شده پس از مطالعه دقیق دفترچه و اطلاعیه های مربوط که روی سایت سازمان سنجش قرار دارد حداکثر تا روز چهارشنبه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.

توکلی خاطرنشان کرد: تا ساعت 15 امروز تعداد 501 هزار و 654 نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.