ساعت شروع کار ادارات در استان سمنان تغییر می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل استانداری سمنان با بیان اینکه آغاز به کار ادارات در استان سمنان از اول آذرماه هفت صبح است افزود: به استناد ماده ۸۷ مدیریت خدمات کشوری دستگاه های ادارای باید در هفته ۴۴ ساعت در ادارات مشغول به کار باشند اما در استان سمنان سه ساعت کسری کار وجود دارد.

وی یکی از راهکارهای ارائه شده در این خصوص را شروع ساعات به کار ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از هفت تا ۲.۳۰ دقیقه ظهر در روزهای پنجشنبه نیز ساعات شروع از ساعت هفت صبح تا ۱.۳۰دقیقه ظهر عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی استاندار سمنان تصریح کرد: در این خصوص از همه دستگاه های اجرایی خواستیم که نظرات خود را ارسال کنند.

همتیان از ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام ادارای به ادارات استان سمنان خبر داد و گفت: اجرای این نقشه که یک نسخه عملی و کاربردی برای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش ادارای است آغاز شده است.

وی افزود: این نقشه بر اساس مطالعات دقیق و کارشناسی شده صاحبنظران در این حوزه تهیه شده است و برای اجرای آن هشت برنامه و سرفصل های آموزشی مدون و پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه عملا اجرای این طرح با شروع برنامه های آموزشی در ادارات آغاز شده است از مدیران استان خواست در اجرای این برنامه، اهتمام جدی داشته باشند تا فرآیند این اصلاح در استان به درستی انجام شود.

همتیان با بیان اینکه ایجاد نسخه عملی و کاربردی برای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش ادارای مهمترین هدف این نقشه است تصریح کرد: با اجرای این نقشه شاهد چابک سازی، توانمند سازی و برون سپاری بسیاری از خدمات دولت هستیم.

وی با بیان اینکه برون سپاری بسیاری از خدمات دولت به دفاتر پیشخوان یکی از اهداف این نقشه است گفت: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ خدمت دستگاه های اجرایی توسط دفاتر پیشخوان در حال انجام است که این قابلیت برون سپاری تا سقف ۷۰۰ خدمت نیز در استان وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی استاندار سمنان از وجود ۶۰ دفتر پیشخوان دولت در سطح استان خبر داد و افزود: با اجرای این نقشه که در آن برون سپاری خدمات دولتی صورت می گیرد متناسب با افزایش خدمت در شهرستانها برای واگذاری دفاتر پیشخوان فراخوان صورت می گیرد

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همتیان از برگزاری ۷۰ دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی استان سمنان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: وجود تخصص های لازم و بکارگیری نیروهای دارای مهارت در دستگاه های اجرایی ضرورت دارد.

وی همچنین در خاتمه با اشاره به برگزاری آزمون های استخدامی برگزار شده در سال گذشته گفت: در استان سمنان نیز تعداد هفت هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون ها شرکت کرده بودند که تعداد ۱۹۴ نفر از این تعداد در آزمونها پذیرفته شدند که طبق ابلاغ دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری این افراد در اسفند ماه در ادارات مربوطه آغاز به کار می کنند.