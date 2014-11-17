حمید رضا عراقی در گفتگو با مهر درباره توافق های جدید گازی ایران و روسیه، گفت: شرکت ملی گاز ایران اخیرا تفاهم نامه همکاری‌های مشترک در صنعت گاز با شرکت گازپروم روسیه امضا کرده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه این تفاهم نامه همکاری های مشترک در سه حوزه احداث و بهره برداری از پروژه های گاز، آموزش و فعالیت های بین المللی امضا شده است، تصریح کرد: علاوه بر این، کارگروه مشترکی بین شرکت گاز و گازپروم روسیه ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه گازپروم اخیرا برای مشارکت در چندین پروژه صنعت گازایران اعلام آمادگی کرده است، اظهار داشت: در کارگروه مشترک بین دو کشور مذاکرات بر روی نحوه مشارکت گازی روس‌ها در ایران در حال مذاکره و بررسی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه همکاری مشترک گازی ایران صرفا در حوزه آموزش و اجرای پروژه ها است، اظهارداشت: بر این اساس هیچ گونه مذاکره و یا هماهنگی بین دو کشور به منظور حضور هماهنگ در بازارهای جهانی گاز انجام نگرفته است.

عراقی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ایران در توسعه صنعت CNG دارای قابلیت های فنی و مهندسی بسیار بالایی است، تاکید کرد: از این رو این امکان وجود دارد که ایران خدمات فنی و مهندسی صنایع CNG را به روسیه صادر کند، زیرا روسها در این حوزه در مقایسه با ایران پیشرفت قابل توجه ای نداشته اند.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به آمادگی ایران برای مشارکت با روسیه برای اجرای طرح های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی، گفت: در حال حاضر زمینه های مختلفی به منظور مشارکت گازی بین ایران و روسیه وجود دارد که پیش بینی می‌شود در آینده و در صورت توافق نهایی قراردادهای جدید گازی بین دو کشور امضا شود.