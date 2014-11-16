۷۳۰ نمایشگاه کتاب در مدارس قزوین برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و مهدی احمدی مدیرکل ارشاد اسلامی استان مراسم نمادین افتتاح نمایشگاه های کتاب مدارس استان در دبستان فدک قزوین برگزار شد.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه امسال بیش از۷۳۰ نمایشگاه کتاب در مدارس استان برگزار می شود.

وی افزود: در نمایشگاههای مدارس استان حدود یک هزار و۲۰۰ عنوان کتاب با ۲۰ درصد تخفیف در اختیار دانش آموزان و والدین قرار می گیرد.

مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین هم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی، به همه مربیان و مسئولین فرهنگ و هنر توصیه کرد با سرلوحه قراردادن این موضوع مهم آینده سازان این کشور را به سر منزل مقصود برسانند.

در این برنامه فعالیت های متنوعی از جمله اجرای سرود همگانی، نقاشی همگانی، مشاعره، دکلمه توسط دانش آموزان دوره ابتدایی به اجرا درآمد.

همچنین مسئولین با حضور در نمایشگاه کتاب مدرسه از فعالیت هفته کتاب و کتابخوانی در مدارس بازدید کردند.

در این مراسم تعدادی از کتاب یاران برتر، کتابخوانان برتر، برندگان مسابقه مشاعره و مولفان کوچک تقدیر شدند.