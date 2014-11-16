رای گیری کمیته مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه‌ علیه کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از آمادگی سازمان ملل برای مقابله با کره شمالی به اتهام نقض حقوق بشر، ایجاد اردوگاههای کار اجباری، آمار بالای شکنجه، اعدام‌ های بدون دادگاهی شدن و تجاوز خبر داد.

این رسانه غربی در ادامه از رای گیری کمیته مجمع عمومی سازمان ملل درباره صدور قطعنامه‌ ای در هفته جاری خبر داد که توسط اتحادیه اروپا و ژاپن درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی مطرح شده است.

رای گیری درباره این قطعنامه درحالیست که پیونگ یانگ تصویب آن را توطئه‌ ای از جانب آمریکا برای سرنگونی دولت کره شمالی خوانده و واشنگتن را به تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیت و همچنین تسلط بر منطقه آسیا و اقیانوس متهم کرده است.

تنها چند روز پس از حمله کره جنوبی به کره شمالی، پیونگ یانگ روز شنبه نیز درباره انجام حملات تلافی جویانه هشدار داد.