به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیشنهاد خرید ۳۰۰ نسخه از ۲۰ عنوان کتاب نامزد دریافت جایزه جلال آل احمد موافقت کرد. بنا است این کتابها برای استفاده عمومی در اختیار مردم جامعه قرار داده شود تا انتخابهای هیئت داوران مورد بهرهبرداری مردم قرار گیرد.
بیترسی اثر محمدرضا کاتب، سنگ و سایه اثر محمدرضا صفدری، آه با شین نوشته محمدکاظم مزینانی، ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی و روز حلزون نوشته زهرا عبدی آثار نامزد دریافت جایزه در بخش رمان هستند.
در بخش داستان کوتاه نیز رازهای سانتیمتری اثر مردعلی مرادی، در هوای گرگ و میش نوشته محسن عباسی، سرطان جن اثر رامبد خانلری، دور برگردان نوشته میثم کیانی و گرمازدگی نوشته فرشته احمدی نامزد این دوره از جایزه هستند.
در بخش نقد ادبی نشانه-معناشناسی دیداری اثر حمیدرضا شعیری، گشودن رمان نوشته حسین پاینده، آینههای دور و نزدیک اثر صابر امامی، شهر و تجربههای مدرنیته فارسی نوشته نرگس خالصی مقدم و کارکردهای گفتمانی سکوت اثر لیلا صادقی نامزد دریافت جایزه هستند.
زندان الرشید اثر فرهاد فخرالدینی، پنجرههای تشنه اثر مهدی قزلی (انصراف از ادامه شرکت در داوری)، سفر برگذشتنی اثر محمدرضا توکلی صابری، شرح بینهایت اثر فرهاد فخرالدینی و ۱۹۷۰ روز در شماره شش ژان بارت اثر حجتالله ایوبی آثار نامزد دریافت جایزه در بخش مستندنگاری هستند.