سوء ظن به مردم نداشته و در مورد افراد بدگمان نباشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کریمی در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل امور دفاتر شعب دیوان عالی کشور با قرائت آیه ای از قرآن کریم که می فرماید "یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم" تصریح کرد: خداوند در این آیه می فرماید ای انسان ها از ظن و گمان بد بپرهیزید که ظن و گمان بدگناه است، لذا انسان باید از ظن و گمان بد بپرهیزد و اجتناب کند چرا که انسان این همه زحمت می کشد و عبادت می کند و با این کار همه زحمات او زائل می گردد و ثمره سوء ظن و گمان بد عبادت را از انسان می گیرد.

وی افزود: حضرت علی (ع) نیز در حـدیثی می فرمایند: سعی کنید سوء ظن نداشته باشید و در مورد افراد بدگمان نباشید. متاسفـانه به محـض عوض شدن مدیـری این خصلت بد در ذهـن بعضی ها جان می گیرد و شایعات حدسی و ذهنی شروع می شود. آیا اینها گناه نیست و عبـادات را ضایع نمی کند؟

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام و المسلمین قاصدی اظهار کرد : وی از مدیران خوب و موفق هستند که در حد توان در خدمت دستگاه قضایی بوده و هستند و به پاس همین خدمات ارزنده مصلحت دیده شد که وی یک پله بالاتر رفته و به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور در یکی از شعب به کار قضاوت مشغول شوند.



حجت‌الاسلام کریمی اظهار کرد: از آقای طباطبائی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه نیزدرخواست شد در سمت سرپرست اداره کل امور دفاتر شعب دیوان عالی کشور در خدمتشان باشیم و از توان مدیریتی بالای وی بهره مند گردیم .وی نیز با روی باز خواسته ما را پذیرفت و این تغییرات مدیریتی یک تغییرات معمولی است و همه این تغییر و تحول‌ها فقط و فقط در جهت بالا بردن خدمت به مردم شریف ایران اسلامی است.