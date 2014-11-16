تشکیل شورای امربه معروف در دانشگاه های کردستان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی بعدازظهر امروز یکشنبه درجلسه روسای دانشگاه های استان که به منظور راه اندازی شوراهای امربه معروف ونهی از منکر در دانشکده های تحت امر این دانشگاه ها تشکیل شد، گفت: شوراهای امربه معروف ونهی از منکر نیاز است که در سطح دانشگاه های و دانشکده های استان راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: ستاد احیای استان اقدام به تهیه شیوه نامه اجرایی احیای امربه معروف ونهی از منکر کرده و به تمامی دانشگاه ها ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به اینکه این شیوه نامه در چهار فصل تدوین شده است، اظهارداشت: فصل اول این شیوه نامه شامل تعریف، اهداف و شرایط اعضا وفصل دوم هم تشکیلات، فصل سوم هم شامل وظایف و دستورالعمل های اجرایی و فصل چهارم نیز حاوی شیوه و مراحل اجرایی امربه معروف ونهی از منکر است.

جانشین دبیرستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر کردستان به وظایف شورای امربه معروف در دانشگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل جلسات حداقل هر سه ماه یکبار، تعیین دبیرشورا از بین اعضای حقوقی شورا و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت شورا از جمله وظایف این شورا است.

الله مرادی بیان کرد: نظارت بر حسن احرا و بررسی عملکرد شوراهای دانشکده ها، برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی لازم برای اعضای شورا، ارائه گزارش عملکرد به شورای فرهنگی دانشگاه و ارائه گزارش عملکرد به شورای استانی ستاد احیا از دیگر وظایف این شورا است.

وی با بیان اینکه راه اندازی شورای امربه معروف ونهی از منکر در دانشگاه ها و مدارس امری لازم و ضروری است، افزود: یادآوران معروف ویژه مدارس است که خوشبختانه در این راستا اقدامات مطلوبی صورت گرفته است ولی متاسفانه در دانشگاه های استان هنوز اقدام به اجرای طرح وبرنامه ای این چنین نشده است.

وی اظهارداشت: از انجام اقدامات بی تاثیر بایستی خودداری و اجرای فعالیت ها و برنامه های تاثیرگذار به جد دنبال شود.

جانشین دبیرستاد احیای امربه معروف ونهی از منکر کردستان عنوان کرد: در ترویج امربه معروف و نهی ازمنکر نیاز به اقدام تشویقی هست نه تنبیهی، لذا این مهم باید در اولویت اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.

الله مرادی بیان کرد: نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت های اجتماعی داشته باشد ایجاب می کند که هر فرد ناظر و مراقب امور پیرامونش باشد.