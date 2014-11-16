به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای امروز چهارمین دوره بازی های آسیایی ساحلی کامران حسینی در کشتی طلا گرفت، هادی قدیمی در کوراش به مدال نقره رسید و الیاس علی اکبری دیگر نماینده ایران در کوراش نیز موفق به کسب مدال برنز شد تا جمع مدالهای ایران به عدد 13 برسد و بعد از کشورهای تایلند، مغولستان، قزاقستان، امارات و ژاپن در مجموع با 3 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز در رده ششم جدول رده بندی مدال ها قرار گیرد.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه تا 4 آذر در پوکت تایلند برگزار می‌شود. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است. اسکواش، جوجیتسو، سامبو، فوتوالی، صخره نوردی، فوتبال، دوگانه، کوراش، کشتی، والیبال، سپک تاکرا، سه گانه، اسکیت، موی تای، واترپلو، کبدی، دوومیدانی و بدنسازی تیمهای اعزامی ایران به این رقابتها می باشند.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:

طلا: حمید نادری (کشتی) و قنبرعلی قنبری (کوراش) و کامران حسینی( کشتی)

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی (جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان (جوجیتسو)، محمد منصوری‌داور (جوجیتسو) و تیم ملی فوتوالی، هادی قدیمی(کوراش)

برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو) و ایرج امیرخانی (جوجیتسو) و الیاس علی اکبری(کوراش)

ایران در نخستین دوره بازیهای ساحلی آسیایی 2010 اندونزی کشورمان مدالی کسب نکرد.در دومین دوره بازیهای ساحلی مسقط عمان 2012 کاروان ورزشی ایران موفق به کسب دو مدال برنز فوتبال و کبدی شده بود.در سومین دوره بازیهای ساحلی 2012 هایانگ چین کاروان ورزشی ایران در دو رشته فوتبال و کبدی دو مدال طلا کسب کرده بود.