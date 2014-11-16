توجه بیمه گران خارجی به بازار ایران

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بازار اتکایی کشور ما مورد توجه بسیاری از بیمه گران خارجی است و درخواست‌های زیادی برای تاسیس دفاتر ارتباطی به بیمه مرکزی رسیده که در حال بررسی آن ها هستیم.