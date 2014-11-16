توجه بیمه گران خارجی به بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امین اظهارداشت: ظرفیت های مغفول مانده در بازار بیمه ایران بسیار است.
وی با اشاره به استقبال بیمه گران خارجی از بازار بیمه کشورمان، ابراز امیدواری کرد که این بازار به محل امنی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بازار اتکایی کشور ما مورد توجه بسیاری از بیمه گران خارجی است و درخواستهای زیادی برای تاسیس دفاتر ارتباطی به بیمه مرکزی رسیده که در حال بررسی آن ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امین اظهارداشت: ظرفیت های مغفول مانده در بازار بیمه ایران بسیار است.
وی با اشاره به استقبال بیمه گران خارجی از بازار بیمه کشورمان، ابراز امیدواری کرد که این بازار به محل امنی برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود.