به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش با حضور در فرماندهی آموزش‌های هوایی شهید خضرایی در جمع دانشجویان با اشاره به در پیش بودن مراسم جشن تحلیف دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری آجا اظهارداشت: این مراسم فرصت مغتنمی برای اثبات ولایی بودن ارتش و اطاعت محض از ولی فقیه است.

وی مراسم جشن تحلیف را یک صحنه عبادی سیاسی دانست و خطاب به دانشجویان گفت: وظیفه شماست که با اخلاص در این مراسم حاضر شوید و اقتدار و صلابت خود را به ابر قدرت‌های بزدل نشان دهید.

سرلشکر صالحی تصریح کرد: سخنان فرماندهی معظم کل قوا قبل از مرحله نهایی مذاکرات هسته‌ای نقشه راه جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاع از کشور و مقابله با دشمنان است.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنی ابر قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران، دفاع همه جانبه را وظیفه آحاد جامعه دانست و افزود: نیروی‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره با اقتدار ماموریت‌های خود را دردفاع از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی انجام داده‌اند و همین نکته باعث خشم دشمنان این نظام مقدس شده است.

وی در پایان اظهار داشت: دشمنان تلاش می‌کنند پس از سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی با ناامن کردن منطقه و ایجاد گروه‌های تروریستی مختلف از جمله داعش به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند.