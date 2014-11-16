اعلام موضع رهبران آمریکا، استرالیا و ژاپن در قبال چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی از تصمیم باراک اوباما، شینزو آبه و تونی ابوت رهبران آمریکا، ژاپن و استرالیا برای مقابله با اقدامات روسیه در جزیره کریمه در نشست رهبران گروه 20 در بریزبن استرالیا خبر داد.

رهبران این سه کشور همچنین همزمان با گسترش نفوذ پکن در منطقه با تاکید بر لزوم تعمیق همکاریهای امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام خواستار آزادی ناوبری و کشتیرانی، اجازه پرواز بر فراز سرزمین های مورد اختلاف و حل صلح آمیز اختلافات دریایی براساس قوانین بین المللی شدند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز شنبه در اظهاراتی در دانشگاه کوئینزالند استرالیا ضمن حمایت از پایبندی این کشور برای تقویت روابط با منطقه آسیا- اقیانوسیه گفت: اگرچه بحران های زیادی در اقصی نقاط جهان در حال رخ دادن است اما این موضوع باعث نمی شود تا توجهم از منطقه آسیا-اقیانوسیه کم شود.