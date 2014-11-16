ایلام به عنوان یازدهمین استان سبز با کمپین "سیرک نه" همراه شد

شهرام امیر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از حیوانات وحشی در نمایش سیرک را به عنوان نماد آزار و اذیت گونه های حیات وحش اقدامی ناشایست دانست.

به گفته وی، با توجه به افزایش دانش زیست محیطی جامعه و اهمیت حفاظت از حیات وحش در افکار عمومی و رسالت ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در راستای رعایت حقوق حیوانات مخالفت اداره تحت امرش را با برگزاری برنامه های نمایشی سیرک حیوانات وحشی رسما اعلام کرد.

مدیر دیده بان حقوق حیوانات اظهار داشت: اولین موفقیت کمپین «سیرک نه!» که با تجربه سال ها مخالفت با حیوان آزاری در سیرک ها و همفکری ارگان های تراز اول بین المللی فعالیت می کند روز بیستم شهریور، روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات رونمایی شد.

شریفی تصریح کرد: در این مراسم خراسان رضوی به عنوان نخستین استانی که به سیرک ها مجوز نمی دهد بر نقشه کشور سبز شد و در خلال مراسم استان قم نیز به عنوان دومین استان با کمپین "سیرک نه!"، همراه شد.

وی افزود: هفته گذشته و در حضور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، همراهی استان های چهارم تا دهم نیز اعلام شد. همچنین در این جلسه، پروژه ترویجی ویژه ممنوعیت فعالیت سیرک های حیوانات و حیات وحش در کشور که با نام کمپین "سیرک نه!" فعالیت می کند به مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد. در این جلسه سوابق، استنادات، راه های عملی، دلایل علمی، اخلاقی و دینی، کمک های داوطلبانه ممکن و نقشه راه این اقدام ترویجی به بحث گذاشته شد و متعاقبا با رای موافق حاضران، سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام حمایت از کمپین «سیرک نه!»، همراه این کمپین شد.