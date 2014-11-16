آماده سازی تیم مهارت البرز برای حضور در مسابقات جهانی برزیل

به گزارش مهر، حسن عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه اردوی آماده سازی تیم مهارت استان البرز برای حضور در چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت (برزیل- ۲۰۱۵) با بیان اینکه این اردو شامل سه مرحله است، گفت: مرحله اول به مدت پنج هفته از ۱۷ آبان ماه با حضور مدال آوران دو دوره چهاردهم و پانزدهم مسابقات ملی مهارت آغاز شده و طی فرایند برگزاری آزمونهای مهارتی و روانشناختی در نیمه دوم آذرماه، از بین این مدال آوران، نفرات برتر اعزامی انتخاب می شوند.

وی افزود: مرحله دوم به مدت چهار هفته از تاریخ ۲۰ آذرماه شروع و در نیمه دوم دی ماه سال جاری با برگزاری آزمون انتخابی، نفر یا تیم برتر در این مرحله انتخاب می شوند.

به گفته عزیزی مرحله سوم اردوی آماده سازی این مسابقات نیز به مدت شش هفته از هفته دوم بهمن ماه سال جاری آغاز و آزمون انتخابی در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار می شود و در این مرحله رشته برتر جهت اعزام به مسابقات مذکور معرفی شود.

عزیزی در خصوص رشته های انتخابی حضور در این دوره از اردوی مهارت یادآور شد: تیم مهارت استان البرز در پنج رشته الکترونیک، تهویه و تبرید؛ جواهرسازی؛ فناوری اطلاعات -راهکارهای نرم افزاری و طراحی وب در این اردوهای آماده سازی شرکت کرده اند.

وی تعداد رقابت کنندگان مرحله اول اردوی آماده سازی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت در استان البرز را شش نفر اعلام کرد که دو نفر آنها از برگزیدگان پانزدهمین و چهار نفر از برگزیدگان چهاردهمین دوره مسابقات ملی مهارت است و از این تعداد همگی مرد هستند.

به گفته مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز افزود: اردوهای آماده سازی برگزیدگان شرکت در چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت (برزیل – ۲۰۱۵) در پنج رشته از تاریخ ۱۷ آبان ماه جاری شروع شده و تا زمان اعزام به مسابقات جهانی مهارت ادامه دارد.

به گزارش مهر، تیم مهارت جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ رشته: الکترونیک، تاسیسات الکتریکی، تهویه و تبرید، جواهرسازی، جوشکاری، راهکارهای نرم افزاری برای تجارت، رباتیک، طراحی مهندسی مکانیک، طراحی وب، فرز CNC، فناوری اتومبیل، فناوری گرافیک، مدیریت سیستمهای تحت شبکه و مکاترونیک به چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت (برزیل – ۲۰۱۵) شرکت اعزام خواهد شد.