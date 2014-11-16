سوانح رانندگی در استان سمنان ۱۳ کشته و مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی پلیس راه استان سمنان، ضمن اشاره به اینکه طی سه روز گذشته، یک حادثه رانندگی منجر به فوت و ۹ سانحه جرحی در محورهای مواصلاتی استان سمنان رخ داد، اظهار داشت: این سوانح ۱۳ کشته و مجروح برجا گذاشته است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر حوادث رانندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: میزان تلفات ۵۰ درصد و تعداد مجرحان نیز ۶۰ درصد در این مدت کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد سوانح رانندگی سه روز گذشته در جاده های استان سمنان از نوع واژگونی بوده است، نقش عامل انسانی را در وقوع این حوادث مهم برشمرد.

رضوی خبیر خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از حوادث رانندگی سه روز گذشته در استان سمنان در بازه زمانی ساعات ۱۶ تا ۱۸ رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان در خاتمه افزود: علت ۳۰ درصد از این سوانح رانندگی ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه و ۴۰ درصد بی توجهی راننده به جلو بوده است.