به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دیدار و گفتگوی نویسندگان جوان كشور و معرفی نویسندگان برگزیده صبح امروز یكشنبه با حضور سیدعباس صالحی معاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دكتر احمدی معاون محترم وزیر ورزش و جوانان، جمعی از اساتید دانشگاه و ناشران دانشگاهی همایش دیدار و گفتگوی نویسندگان جوان کشورو معرفی نویسندگان بر گزیده در دانشگاه فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.

صالحی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله كتاب و جوانی گفت: كتاب به‌عنوان بزرگترین اختراع بشر عامل انتقال تمدن بوده و جوانی به عنوان سرمایه ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: این جلسه حلقه‌ی اتصالی است بین دو حوزه كتاب و جوانی، یكی از گرایش‌ها و اهداف معاونت امورفرهنگی در دوره جدید نگاه هم‌افزایانه با نهادها و ارگان‌های دیكر برای تعالی بخشیدن به حوزه فرهنگ بوده است. هفته كتاب نیز به عنوان بستری برای انجام این كار مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون امورفرهنگی عنوان كرد: دو مقوله كتاب و جوانی از دو منظر قابل تفاهم و تعامل هستند. در مرحله اول تولید كتاب شامل چرخه گسترده‌ای است كه پدیدآور، ناشر، توزیع كننده، ترویج و تبلیغ كتاب و مصرف‌كننده را در برمی‌گیرد، اقتصاد كتاب به این حلقه متصل است.

وی با اشاره به نقش جوانان در تولید آثار فرهنگی گفت: در مرحله دوم جوانان نیز به عنوان یک استعداد اجتماعی می‌توانند تأثیر فراوان در چرخه داشته باشند.در یكسال گذشته قریب 20 عنوان كتاب از سوی جوانان به انتشار رسیده‌است كه رقم قابل ملاحظه‌­ای می‌­باشد. این امر نشان می‌دهد كه جوانان ما می‌­توانند در حوزه تألیف، تولید، و ایده‌سازی کتاب نقش بسزایی داشته باشند در حوزه ترویج كتابخوانی نیز جوانان ما ایده­ های بسیار خوبی دارند كه یک سرمایه­ اجتماعی برای كشور ما محسوب می­‌شود.

صالحی تولید كتاب برای جوانان را ضلع دیگری برای مراوده فرهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت وزرش و جوانان دانست و گفت : در این حوزه هم می‌­توانیم به رصد آثار تولید شده از سوی جوانان بپردازیم و یا اینكه كتابهایی را با موضوعات مناسب برای جوانان تولید كنیم.

وی با اشاره به تقدیر از جوانان در این چنین جلساتی گفت: تقدیرها در حوزه شخصیت­‌سازی بسیار مؤثر هستند اما نباید محدود به آنها شویم. هفته كتاب بایدیک راه مستمری را ادامه دهد در حال حاضر دبیرخانه­ای برای این موضوع شكل گرفته است و می­توان اقدامات دیگری را نیز در این حوزه انجام داد.

صالحی در پایان نشست گفت: هفته كتاب می­تواند مقدمه­ای باشد برای كمک به نویسندگان جوان جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی خود ،اما باید توجه داشته باشیم كه این صرفاًیک آغاز است و باید به سمت افقی بالاتر حركت كنیم تا سنگ­ بنای كارهای بزرگی در آینده گذاشته شود.