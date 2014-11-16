تهران در 24 ساعت آینده بارانی می شود

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی24 ساعت آینده درشهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، اصفهان، البرز، اراک، قزوین و مشهد آسمان غبارآلود پیش بینی می شود.

وی از ورود سامانه بارشی به کشور از شمال غرب و غرب کشور خبرداد و اظهار داشت: این سامانه که ورود آن سبب ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد خواهد شد بتدریج بعد از ظهر روز دوشنبه علاوه بر مناطق فوق، جنوب غرب، دامنه های مرکزی زاگرس و دامنه‌های البرز را نیز فرا گرفته و موجب افزایش ابر و بارش باران و در مناطق سردسیر سبب بارش برف می‌شود و به‌ تدریج از سه‌شنبه در شمال غرب از مقدار ابرها کاسته شده، ولی در جنوب غرب، غرب، دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس، و برخی مناطق دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز بارش‌ها ادامه خواهد داشت و سپس با نفوذ جریان‌های شمالی گستره بارش‌ها به سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور کشیده می‌شود و سبب کاهش دمای هوا در نیمه شمالی کشور خواهد شد.

به گفته وظیفه، در روز چهارشنبه سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور با بارش پراکنده همراه بوده و به‌تدریج تا اواخر چهارشنبه سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران نیمه ابری و غبارمحلی اوایل شب بارش پراکنده پیش بینی شده است. همچنین حداقل و حداکثر دما در این روز به 6 و 15 درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.