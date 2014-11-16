تظاهرات در استرالیا در حمایت از شیخ باقر النمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، تظاهراتی در برابر سفارت عربستان در کانبرا در استرالیا برگزار شد که شرکت کنندگان خواستار آزادی علامه شیخ نمر باقر النمر از زندان سعودی ها شدند.

در این تظاهرات شعارهایی علیه حکم ظالمانه ضد شیخ النمر سر داده شد.

سدی حسین الدیرانی از سخنرانان در این تظاهرات ضمن درخواست آزادی شیخ النمر به مقامات سعودی درباره اصرار بر این حکم ظالمانه هشدار داد و از آنها خواست که سرنوشت صدام حسین، معمر قذافی، محمد مرسی، علی عبدالله صالح را سرلوحه کار خود قرار دهند.

شیخ فرحات العاملی از دیگر سخنرانان در این مراسم گفت: رژیم سعودی و استکبار جهانی و ادوات آنها مانند داعش و القاعده و دیگران به دنبال ایجاد فتنه مذهبی در جهان اسلام هستند اما امروز شیعه و سنی این توطئه کثیف را محکوم می کنند. ما خواستار آزادی فوری شیخ النمر هستیم.

طلال توبی نیز طی سخنانی ضمن انتقاد از آل سعود از تونی ابوت نخست وزیر استرالیا خواست که حامی حق و انسانیت باشد نه اینکه منافع اقتصادی را بر حقوق بشری ترجیح دهد.