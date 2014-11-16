محموله بزرگ قاچاق پرندگان غیر مجاز در سیستان و بلوچستان کشف شد

سعید محمودی در گفتگو با مهر بیان داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان موفق شدند یکی از محموله های بزرگ قاچاق پرندگان شکاری را در دریای عمان کشف و ضبط کنند.

وی بیان داشت: در یک برنامه هماهنگ بر اساس اطلاعات رسیده به نیروهای دریابانی و انتظامی منطقه چابهار و با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان یک فروند لنج در آب های این منطقه توقیف شد که طی بازرسی بعمل آمده ۳۸۰ پرنده که به صورت قاچاق حمل می شد کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: این محموله شامل ۱۴۰ قطعه انواع پرنده شکاری از نوع شاهین و ۲۴۰ قطعه پرنده غیرشکاری از نوع هوبره است.

وی ادامه داد: ماموران پس از بررسی و بازدید از این لنج شماری پرنده شکاری و غیر شکاری که همگی حفاظت شده و تحت حمایت سازمان محیط زیست هستند را کشف کردند و همچنین هفت متخلف را پس از تکمیل مستندات تحویل مراجع قضایی دادند.

وی با بیان اینکه این پرنده ها پس از بررسی های نخست تحویل محیط زیست استان شدند ادامه داد: کارشناسان محیط زیست برای بررسی های تخصصی و امکان سنجی های مربوطه این پرندگان را به مراکز قرنطینه انتقال دادند.

