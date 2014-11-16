رونق 17 درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بندر لنگه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مکی زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 531هزار و 370 تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد.

وی همچنین پیشرفت صادرات کالاهای غیر نفتی را 24 درصد اعلام کرد و افزود: 247 هزار و 711 تن کالا از ابتدای سال 93 از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اعلام این مطلب که تعاملات با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه تجارت کالا افزایش چشمگیری یافته است، اضافه کرد: علاوه بر افزایش صادرات کالا طی این مدت، 113هزار و 294 تن کالای غیر نفتی به بندر تجاری لنگه وارد شد.

به گفته مکی زاده، خودروی سواری، برنج، شکر، گندم، روغن خوراکی، سویا، میوه و تره بار، مواد معدنی، پارچه و الیاف عمده کالاهایی است که از مبدأ یا به مقصد امارات عربی متحده، کشورهای آسیانه میانه و عراق وارد، صادر و یا از بندر لنگه ترانزیت شده است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه از رشد 18درصدی تخلیه خودرو های ترانزیتی در این بندر طی هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، 48هزار و 730 دستگاه خودرو در این بندر تخلیه شد.

وی با اشاره به افزایش 46درصدی ورود شناور بالای یکهزار تن به حوضچه بندر لنگه گفت: با افزایش 20 هکتاری فضای عملیاتی شناورها شاهد افزایش تردد شناورهای بالای هزار تن بودیم و امیدواریم با اتمام طرح لایروبی تا عمق 5.5 متر، رشد صادرات و ترانزیت کالا در بندر لنگه را رقم بزنیم.

یادآور می شود، بندر لنگه از بنادر پیشرو منطقه غرب هرمزگان در زمینه تجارت دریایی، ترانزیت و جابجایی مسافر است و موقعیت جغرافیایی و ترابری دریایی بندر لنگه آن را به بهترین پایانه لجستیکی برای جزایر ایرانی حوزه خلیج فارس (سیری، لاوان، کیش، هندرابی، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) تبدیل کرده است.

لازم به ذکر است، داشتن حداقل فاصله دریایی با کشورهای امارات متحده عربی از جمله دبی - شارجه و سرمایه گذاری کلان سازمان بنادرو دریانوردی طی سالیان اخیر حکایت از اعتماد بالای متولیان صنعت دریانوردی به آینده روشن و امیدوار کننده این بندر تاریخی دارد.