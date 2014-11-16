به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین مرحله از سلسله نشست های علمی سبک زندگی اسلامی توسط موسسه دین و معنویت آل یاسین، با یک نشست علمی تحت عنوان «ساختار روایت و جایگاه آن در تدوین سبک زندگی اسلامی» برگزار می گردد.

این نشست در روز سه شنبه 27 آبان ماه ساعت 18 و با ارائه حجت الاسلام دکتر محسن الویری برگزار خواهد شد.

نشست های علمی با موضوعات: شادکامی در روانشناسی مثبت، جایگاه سبک زندگی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آسیب شناسی مطالعات سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، ظرفیت شناسی دانش روان شناسی برای سبک زندگی، نیز از دیگر نشست های علمی این موسسه خواهد بود.

این موسسه در قم، خ صفاشهر، کوچه 4، پلاک 50 واقع است.