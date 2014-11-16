عامل انسانی مهمترین دلیل وقوع تصادفات رانندگی در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار روز یکشنبه در کمیسیون عملیات پلیس راه زنجان با بیان اینکه خستگی، خواب آلودگی و عدم توانایی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه در اختیار مهمترین علل وقوع تصادفات رانندگی است افزود: باید فرهنگ صحیح رانندگی در جامعه نهادینه شود.

وی با اذعان به اینکه در کنار فرهنگ سازی و تغییر رفتار باید به اصلاح سایر عوامل از جمله"راه و وسیله نقلیه" نیز توجه جدی داشت ادامه داد: استفاده از ابزارهای الکترونیکی در جاده ها نقش مهمی در کنترل سرعت وسایط نقلیه و ترافیک دارد و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، کاهش چشمگیر تلفات جاده ای برای استان را به همراه خواهد داشت.

سردار مهماندار افزود: افزایش تحرک ماموران پلیس در حوزه آزادراه ها و بزرگراه ها، همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه های گروهی نیز می تواند نقش زیادی در کاهش وقوع تصادفات رانندگی ایفا کند.

رئیس پلیس راه کشور با تاکید براینکه افزایش سرعت به حتم افزایش وقوع حوادث رانندگی را در پی دارد افزود: با برنامه ریزی مناسب و مطلوب و همکاری سایر دستگاههای ذیربط و عوامل امدادی می توان شدت تصادفات رانندگی را که براثر افزایش سرعت خودروها حادث می شود کاهش داد.

سردار مهماندار افزود: نباید صرف توجه به فرهنگ سازی و تغییر رفتار انسانی ما را از اصلاح سایر عوامل که به سهم خود نقش موثری در وقوع تصادفات رانندگی دارند بازدارد.

وی با بیان اینکه عوامل دخیل در وقوع تصادفات رانندگی بر حسب منطقه و محیط جغرافیایی متغیر است، اظهار کرد: زنجان به لحاظ اتصال راه های مرکز به شمالغرب کشور یکی از مهم ترین استان های ایران به ویژه در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی به شمار می رود.

سردار مهماندار افزود: تلاش و فعالیت های خوب و ارزنده ای در حوزه اجرای طرح انضباط ترافیکی در استان زنجان صورت گرفته که موفقیت در کنترل ترافیک در محورهای مواصلاتی این استان را به همراه دارد.

همچنین فرمانده انتظامی استان زنجان مشارکت و تعامل مردم با پلیس را لازمه دستیابی به انضباط ترافیکی دانست و گفت: بیشترین علت وقوع تصادفات رانندگی در محورهای ارتباطی این استان ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان است.

سردار علیرضا صالحی با بیان اینکه توسعه فرهنگ ترافیکی نیازمند پرورش تفکر و ذهنیت قانونمداری در جامعه است افزود: آموزش قوانین و ارتقا فرهنگ ترافیک شهروندان از مولفه های اصلی در کاهش حوادث ناشی از تصادفات رانندگی است.

وی با تاکید براینکه رعایت قانون و توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس در کاهش سوانح بسیار اثرگذار است اظهار کرد: مدیریت سرعت در بحث ترافیک در این استان با استفاده از دوربین های سرعت سنج نقش موثری در کاهش تصادفات داشته است.

سردار صالحی یادآور شد: میزان تصادفات فوتی این استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش نشان می دهد ولی به علت شدت برخورد وسایط نقلیه با یکدیگر تعداد کشته ها سیر صعودی پیدا کرده است.

وی استفاده از بالگرد در امدادرسانی هنگام وقوع حوادث جاده ای را مهم ارزیابی و تصریح کرد: اگر هزینه ارتکاب جرایم رانندگی افزایش یابد به طور حتم میزان تخلفات نیز کاهش خواهد یافت لذا ضروری است ضمن فرهنگ سازی در بحث ترافیک هزینه تخلفات نیز افزایش یابد.