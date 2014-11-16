50 درصد کشته های تصادفات رانندگی در تهران عابر پیاده بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در مراسم روز جهانی قربانیان ترافیک با اشاره به كاهش 5.7 درصدي تلفات تصادفات رانندگي در كشور، این رقم را در استان تهران 8.9 درصد اعلام كرد.

وی با اشاره به آمار مقايسه اي كشته هاي تصادفات سال هاي 91 و 92 در سطح كشور و شهر تهران افزود: در كل كشور در سال 91 تعداد 19089 نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند كه اين رقم در سال 92 با 5.7 درصد كاهش به 17994 نفر رسيد. در شهر تهران هم در سال 91 تعداد 882 نفر در تصادفات کشته شدند كه در مقايسه با آمار 831 نفري سال 92،‌ 14.9 درصد كاهش را نشان مي دهد.

شجاعی با اشاره به لزوم توجه بيشتر به عابران پياده و خصوصاً‌ افراد مسن و ميانسال و نيز كودكان و خردسالان افزود: نيمي از درگذشتگان تصادفات شهر تهران را عابران پياده تشكيل مي دهند، اين در حالي است كه بيش از نيمي از اين افراد(58.4 درصد) بالاي 50 سال سن دارند و افراد با سنين 49-40 و 39-30 هر يك با 10.3 و زير 10 سال با 8.4 در رده هاي بعدي قرار دارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور موتورسواران را با 26.2 درصد در رده بعدي كشته هاي سوانح رانندگي شهر تهران برشمرد كه به ترتيب راكبان 24-18 ساله با 24.2 درصد و 39-30 ساله با 21.9 درصد و 50 ساله به بالا با 20.5 درصد بيشترين موارد را تشكيل مي دهند.

شجاعی با اشاره به كاهش 20.8 درصدي كشته هاي عابرين پياده در سال 92 نسبت به سال پيش از آن و نيز كاهش 15.8 درصدي كشته هاي موتورسواران طي همين مدت در شهر تهران ابراز اميدواري كرد اين روند كاهشي با سرعت بيشتري طي سال جاري و سالهاي آتي ادامه يابد.