استقلال برابر سایپا به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 15:00 و در کمپ اختصاصی این تیم دیداری دوستانه را مقابل سایپای کرج برگزار کرد که در پایان این بازی به تساوی یک بر یک انجامید.

برای استقلال در نیمه نخست داسیلوا، کربلائی، مجتبی حسینی، فخرالدینی، یعقوب کریمی، پژمان نوری، محمدرضا خرسندنیا، مهدی کریمیان، سلیمانی، سجاد شهباززاده و طاحونی به میدان رفتند. در نیمه دوم این دیدار تغییرات زیادی در ترکیب استقلال رخ داد که اکثریت بازیکنانی که به میدان رفتند از امیدهای استقلال بودند و تنها مگویان بود که از بازیکنان اصلی آبی پوشان به شمار می رفت و به میدان رفت.

در این دیدار ابتدا فخرالدینی با یک شوت خوب برای استقلال در دقیقه 50 گلزنی کرد و در ادامه سایپایی ها روی یک ضربه ایستگاهی که با دخالت ایوبی همراه شده بود، گل تساوی را به ثمر رساندند.

امیر قلعه نویی برخورد بسیار گرمی با سرمربی سایپا داشت و به مجید جلالی درگذشت پدرش را تسلیت گفت. همچنین سجاد شهباززاده از سوی هم تیمی های سابقش مورد استقبال قرار گرفت. کمتر از 100 تماشاگر این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.