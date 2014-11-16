واکنش حوثی ها به تصمیم امارات در گنجاندن آنها در فهرست گروههای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی حوثی با اشاره به تصمیم امارات در قرار دادن نام حوثی ها در فهرست گروههای تروریستی آن را تصمیمی شتابزده و به دور از واقعیت دانست و افزود: تصمیم امارات در قرار دادن نام گروه حوثی در لیست گروههای تروریستی شتابزده و به دور از واقعیت و نشانگر نیات خصمانه ضد ملت یمن است.

وی افزود: تصمیم مذکور با منافع ملت جزیره العرب که باید میان آنها همکاری باشد و نوعی انسجام باشد در تضاد است. هدف از این تصمیم ارضای برخی کشورهایی است که ضد انصار الله هستند.

البخیتی تاکید کرد: ملت یمن دائما در کنار موضوعات امت اسلامی و عربی هستند.

روز گذشته امارات متحده عربی لیستی از گروههای تروریستی به زعم این کشور را اعلام کرد که در میان آنها حوثی های یمن که به دنبال احقاق حق خود از حکومت یمن هستند نیز مشاهده می شود.