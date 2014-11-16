ائتلاف ضد داعش با اهداف مشکوک تشکیل شده است/ توافق مذاکرات در گرو نگاه مبتنی بر واقعیت طرف مقابل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در این دیدار با اشاره به همکاری‌های گسترده میان دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی تاکید کرد: منافع و دیدگاه‌های مشترک میان دو طرف عرصه ای گسترده برای ارتقاء سطح روابط و مقابله با چالش هاي منطقه ای و بین المللی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم را فراهم آورده است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با تاکید بر پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه همه جانبه با تروریسم، تشکیل ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش را دارای اهداف مشکوک و غیر شفاف توصیف کرد و افزود: اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای عضو ائتلاف با شعار مبارزه با تروریسم در تضاد است.

شمخانی جمهوری اسلامی ایران را پایبند به مذاکرات هسته ای و پیمان عدم اشاعه دانست و افزود: تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران از ابتدا تاکنون بر اساس نیازهای واقعی و تحت نظر بازرسان آژانس صورت گرفته است.

وی افزود: ایران با حسن نیت کامل و در چارچوب برنامه اقدام مشترک به مجموعه تعهدات خود عمل کرده و در صورتی که طرف مقابل رویکرد منطقی، غیر سیاسی و مبتنی بر واقعیت‌ها داشته باشد دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای به سرعت قابل حصول خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: لغو تمامی تحریم های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب ان.پی.تی باید در هر توافقی لحاظ گردد و در این زمینه اختلافات داخلی کشورها و زیاده خواهی ها تاثیری بر اراده تیم مذاکره کننده ایران نخواهد داشت.

شمخانی استفاده از ابزار تحریم های غیرقانونی و سوء استفاده از مناسبات اقتصادی حاکم بر نظام سلطه را زمینه ساز بازگشت عصر استعمار دانست و افزود: تداوم سیاست‌های اشتباه در تحمیل اراده بر خواست کشورها نه تنها مسیری شکست خورده است بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت.

منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین نیز در این دیدار بر حمایت پکن از مواضع ایران در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرد و گفت: ایران حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و مطمئناً در مذاکرات ۱+۵ از ایران حمایت خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به گسترش تهدید تروریسم در جهان ضمن تاکید بر ضرورت همکاری های دوجانبه و بین المللی برای مقابله با تروریسم افزود: عدم توجه به ضروت‌ها و الزامات برخورد جدی، همه جانبه و بدون تبعیض با تروریسم، دامنه این تهدید را غیرقابل کنترل خواهد کرد.

جیان چو در ادامه خواستار گسترش همکاری‌های بیش از پیش دو کشور در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد.