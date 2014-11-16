فنی و حرفه ای سرعین به عنوان مرکز آموزش انرژی پاک معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری عصر یکشنبه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سرعین گفت: برای اولین بار آموزش توسعه و تولید انرژی های پاک در این مرکز آغاز شده و انتظار می رود در آینده نزدیک نتایج قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

وی با اذعان به هزینه کرد ۴۰۰ میلیون ریالی کارگاه ها، اضافه کرد: هنرآموزان نحوه تولید و توسعه انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی را در این مرکز می آموزند.

صفری معتقد است در آینده نزدیک تولید انرژی پاک موجب قطع وابستگی این مرکز به شبکه برقی استان خواهد شد و این رویداد اتفاق کم نظیری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای محسوب می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با تاکید به فعالیت مطلوب این مرکز ادامه داد: تعهد آموزش این مرکز ۱۳۱ هزار نفر در سال جاری است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد و برای ۱۲۱ هزار نفر آموزش ها محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد فعالیت های آموزشی این مرکز در تولید انرژی های پاک به عنوان الگوی مراکز فنی و حرفه ای در سایر شهرستان ها نیز تکرار شود.