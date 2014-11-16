دشمن شناسی از وظایف منتظران است

به گزارش خبرنگار مهر، شمسی وفایی، ظهر یکشنبه در نشست مهدوی پژوهی با عنوان «یک منتظِر یک منتظَر»، با اشاره به اینکه دشمن شناسی یکی از مهمترین وظایف منتظران است، افزود: دشمنان امروز هوشیارانه پا به میدان گذاشته و با ظریفترین شکل اعتقادات، ارزش ها و باورهای ما را مورد تهاجم قرار دادند.

وی ادامه داد: برای خنثی سازی این توطئه ها و مبارزه با این تهاجم و شبیخون فرهنگی لازم است نسبت به امام زمان خود شناخت داشته باشیم و این مهم جز با تحقیق و پژوهش امکان پذیر نیست.

مدیر واحد خواهران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی(عج) قم با اشاره به ویژگی های منتظران واقعی و کارهایی که یک منتظر باید انجام دهد، اضافه کرد: منتظران واقعی باید آگاه و هوشیار به مسائل روز جامعه بوده و در بعد فرهنگی دشمن را شناخته تا بتوانند توطئه های شوم آنان را خنثی کنند.

وفایی با تاکید بر ایستادگی در مقابل دشمنان و حرکت در مسیر صحیح، اظهار کرد: شناسایی شبهات و انحرافاتی که دشمنان از طریق فرهنگ وارد جامعه می کنند، روشی موثر در مبارزه با این توطئه است.

وی با بیان اینکه یاران امام حسین (ع) الگوی بی بدیل پیروی از ولایت و امامت برای یاوران حضرت مهدی (عج) هستند، بیان کرد: در واقعه عاشورا، شهدای کربلا با پیروی و پشتیبانی از امام خود سبب زنده ماندن این واقعه عظیم شدند.

مدیر واحد خواهران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی قم ادامه داد: یاران اباعبدالله الحسین (ع) با رشادت و دلیری خود اوج ولایتمداری، ایمان، عشق به امام زمان خویش و دفاع از ارزش های دینی و اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وفایی تصریح کرد: امروز هم یاوران حضرت مهدی (عج) باید با الگوگیری از شهدای دشت کربلا در رکاب امام و ولی خود حرکت کرده و زمینه را برای ظهور ایشان فراهم کنند.

وی با تاکید بر شناخت امام به عنوان اولویت مهم پیروان حضرت ولی عصر (عج)، اضافه کرد: در این عصر و این برهه از زمان باید بدانیم که چه رابطه ای بین امام حسین (ع) و قیام ایشان و امام زمان وجود دارد.

وفایی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم که فریب دجال های زمان را نخوریم و دیگران را از وجود آنها آگاه کنیم، گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: قبل از ظهور ۷۲ دجال می آید، که دجال یک خط فکری است.

وی با اشاره به اینکه توجه به امام زمان (عج) همراه با محبت و اخلاص سبب حرکت در مسیر صحیح و آماده سازی زمینه برای ظهور ایشان است، افزود: از جمله زوایای ناشناخته مظلومیت و غریبی که در رابطه با امام زمان وجود دارد پیروی از ولایت فقیه است.

مدیر واحد خواهران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی قم ادامه داد: مهر و محبت نسبت به امام عصر (عج) و به یاد ایشان بودن انسان را به حضرت نزدیک کرده و این یاد سبب آرامش روح و جان می شود.

وفایی با بیان اینکه یاد یوسف زهرا (س) تربیت کننده، پرورش دهنده و نورانیت بخش زندگی و دل و جان انسان است، تصریح کرد: آنگونه که ذکر و یاد خدا انسان را از گناه دور می کند، یاد منجی و امام زمان نیز درون را آرام کرده و انسان را در مسیر درست هدایت و به امام زمانش نزدیک می کند.

وی خاطرنشان کرد: حداقل وظیفه ای که منتظران می توانند در مسیر تربیت و اخلاص انجام دهند ذکر و یاد امام است که سبب محبت هر چه بیشتر نسبت به ایشان می شود.