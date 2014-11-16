گروگان ایتالیایی در لیبی پس از گذشت هفت ماه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه ایتالیا امروز با صدور بیانیه‎ای از آزادی "جیان لوکا سیلویاتو " مهندس ایتالیایی از دست گروههای مسلح در لیبی خبر داد.

بنابر اعلام وزارت خارجه ایتالیا، سیلویاتو شب گذشته پس از آزادی، شب گذشته وارد فرودگاه بین‎المللی رم شده است.

این مهندس ایتالیایی هفت ماه پیش توسط یک گروه مسلح ناشناس در شهر طبرق ربوده شده بود.

وزیر امور خارجه ایتالیا نیز آزادی این مهندس ایتالیایی را مرهون اقدامات وزارت خارجه، سازمان‌های اطلاعاتی و سفارت این کشور در لیبی دانست.

خاطرنشان می‎شود طی درگیریهای چند ماه گذشته در لیبی، کنترل دو شهر مهم طرابلس و بنغازی به دست شبه نظامیان این کشور افتاده است.