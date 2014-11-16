به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه فردوس اصفهان برگزار شد و در نهایت هیچ یک از دو تیم اصفهانی نتوانستند در این دیدار به پیروزی برسند.

این دیدار که با توجه به تعطیلی ده روزه رقابت‌های لیگ برتر در اصفهان برگزار شده بود، عصر امروز در حضور تعدادی از تماشاگران دو تیم برگزار شد و برنده‌ای نداشت.

دو تیم در نیمه نخست بازی توانستند هر کدام دو بار گلزنی کرده و نیمه نخست، یک دیدار پرهیجان به شمار می‌رفت اما در نیمه دوم بازی هیچ یک از دو تیم نتوانستند گلی وارد دروازه تیم حریف کنند.

سپاهانی‌ها ابتدا در دقیقه ۲۰ نیمه نخست بازی توسط محمدرضا خلعتبری صاحب گل شدند اما پس از آن اسماعیل فرهادی در دقیقه ۳۰، کار را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۳۷ بازی بود که سپاهان بار دیگر از تیم ذوب‌آهن با گلزنی حسین پاپی پیش افتاد اما محسن مسلمان در دقیقه ۴۵ دومین گل تساوی تیمش را به ثمر رساند تا نیمه نخست با تساوی به پایان برسد.

دو تیم در نیمه دوم اما کاری از پیش نبردند و این نیمه نیز بدون گل به پایان رسید تا بازی با تساوی دو بر دو به پایان برسد.