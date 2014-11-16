سیستان و بلوچستان پائین ترین سرانه مطالعه در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل ناصری ظهر امروز در مراسم گرامیداشت مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه مفید که در تالار اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان برگزار شد اظهار داشت: تلاش برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نیازمند عزمی همه جانبه و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۶۲ کتابخانه فعال در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند بیان داشت: از این تعداد ۵۵ کتابخانه توسط نهاد کتابخانه ها و مابقی به صورت مشارکتی ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد ۱۷ ایستگاه مطالعه مفید در سیستان و بلوچستان دایر است که از این تعداد ۱۳ ایستگاه در شهرستان زاهدان فعال است.

وی بیان داشت: طی یک سال گذشته ۲۵۰ هزار جلد کتاب با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان به ایستگاه‌های مطالعه مفید در سیستان و بلوچستان تزریق شده است و افزایش آمار ایستگاه های مطالعه در دستور کار قرار دارد.

وی با تبریک به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني اظهار داشت: در این هفته شهروندان استان شاهد راه اندازی و افتتاح ۵ کتابخانه جدید در استان هستند.

وی از افتتاح کتابخانه روستاي فتح الله زابل، کتابخانه ولايت ايرانشهر، کتابخانه آشار مهرستان، کتابخانه گلشهر چابهار و کتابخانه روستاي شاه کرم زهک به همبن مناسبت در استان یاد کرد.

وی افزود: کتابخانه گلشهر چابهار با ۳ هزارو ۵۰۰ جلد کتاب، کتابخانه ولايت ايرانشهر با ۲ هزارو ۵۰۰ جلد کتاب، کتابخانه روستاي فتح الله زابل با یک هزار جلد کتاب، کتابخانه آشار مهرستان با ۲ هزار جلد کتاب و کتابخانه روستاي شاه کرم زهک با یک هزار و ۵۰۰ جلد کتاب از جمله پروژه های به بهره برداري رسیده به همین مناسبت است.